Einen Besuch des Deutschen Seniorentages in Dortmund unternahmen jüngst Mitglieder des Seniorenbeirates des Landkreises Verden zusammen mit Seniorenvertretern der Städte Achim und Verden, Mitarbeitern des Senioren- und Pflegestützpunktes des Landkreises sowie der Stadt Achim. Dabei besuchten sie auch ein Podiumsgespräch unter anderem mit Franz Müntefering, dem Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, zum Thema „Brücken bauen – Engagement für eine solidarische Gesellschaft“. Neben weiteren interessanten Vorträgen bot die Messe ein breites Spektrum an Informationen zum Thema Alter. Der Seniorenbeirat des Landkreises Verden plant für den 21. September einen eigenen kleinen Seniorentag in Verden.