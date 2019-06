Die internationale und nationale Rassehundeausstellung findet am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4.

August, in der Messe Bremen statt. Mehr als 4500 Hunde aus den verschiedenen international anerkannten kynologischen Rassen sowie über 4000 Hundehalter und Züchter aus Europa und Übersee stellen sich bei der Veranstaltung den Zuchtrichtern.

Gleichzeitig gibt es im Show- und Ehrenring jede Menge Aktionen und spannende Demonstrationen in Sachen Rettungs-, Dienst-, Therapie- und Behindertenbegleithunde. Darüber hinaus erwartet die Besucher der „Bremen bellt“ verschiedene Vorführungen aus dem breiten Spektrum an Sport- und Freizeitaktivitäten, wie Agility, Obedience, Dogdancing oder Discdogging. Rund 50 verschiedene Unternehmen aus der Hundebranche präsentieren außerdem ihre aktuellen Produkte wie Hundefutter, Spezialnahrung, nützliche Pflegeartikel oder Accessoires von Hunde­decken bis hin zu Spielzeug. Ganz gleich, ob erfahrener Halter oder Hunde-Neuling: Auf einer Gesamtfläche von 28 000 Quadratmetern bietet die Rassehundeausstellung für jeden Tierfreund etwas. Geöffnet ist die Messe an beiden Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr. Eine Tageskarte kostet 7 Euro, eine Hundekarte 2 Euro. Wer als Besucher seinen Vierbeiner mitnehmen möchte, muss am Eingang den Impfausweis des Hundes vorlegen.