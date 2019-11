Die Huchtinger Messetage verliefen erfolgreich. (Kay Kisser)

Das Wetter stimmte, die Temperaturen waren ebenfalls angenehm. Unter diesen Voraussetzungen ging die diesjährige Ausgabe der Huchtinger Messetage am Sonnabend und Sonntag,

28. und 29. September, im Roland- Center über die Bühne.

An zahlreichen Messeständen konnten sich die Besucher über die Dienstleistungen der Mitgliedsfirmen der Interessengemeinschaft Huchtinger Unternehmer (IHU) informieren. So stellte die Musikschule Huchting ihr Angebot vor, spielte einige Musikstücke auf diversen Instrumenten und beriet Eltern, die ihre Kinder in der Musikschule anmelden möchten.

Die Zahnarztpraxis Goßler hatte Spannendes zum Thema Zahngesundheit im Gepäck; an dem Gemeinschaftsstand des TuS Huchting und der Krankenkasse AOK gab es interessante Informationen zu den Bereichen Gesundheit und Sport.

Bei dem Messeauftritt der Firma ALSEHK Computer Bremen drehte sich alles um neue Geräte der Wortmann AG, Cloudsysteme, Datensicherheit sowie weitere technische Details. Die Sparkasse Bremen stellte darüber hinaus ein neues Angebot aus ihrem Portfolio vor.

Neben dem gut besuchten ersten Messetag wurde auch der

darauffolgende verkaufsoffene Sonntag bestens angenommen. Bereits vor der Öffnung der Geschäfte im Roland-Center fanden sich zahlreiche Besucher ein, um bei den Bäckereien einen wärmenden Kaffee oder ein leckeres Frühstück zu genießen, sich umzusehen und an den Ständen der IHU-Mitglieder Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.