Met-Gala mit Billie Eilish und Timothée Chalamet geplant

Es ist die Party des Jahres in New York - die Met-Gala. In diesem Jahr soll sie endlich wieder stattfinden. In einem kleineren Rahmen zwar, aber mit vielen Stars.