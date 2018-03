April 1993 nahm er als Schlosser seine Arbeit bei Vilsa auf und feiert heute sein 25-jähriges Betriebsjubiläum.

„Die Arbeit macht Spaß, wir sind eine gute Truppe“, sagt er über das Team, mit dem er tagtäglich zusammen arbeitet. Holger Meyerdierks ist in allen Abfüllanlagen im Einsatz. „Außerdem gibt es immer viel Arbeit in der Werkstatt“, sagt der 55-Jährige. Bevor er zu Vilsa kam, machte er eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur, war von 1982 bis 1986 bei der Bundesmarine und anschließend in mehreren lebensmittelverarbeitenden Unternehmen in der Region als Maschinenführer im Einsatz.

Das Grundprinzip seiner Arbeit habe sich in all den Jahren nicht verändert, erzählt der Stuhr-Heiligenroder. „Aber die Technik ist sehr viel aufwändiger geworden“, berichtet der Vater einer 26-jährigen Tochter. In seiner Freizeit begeistert ihn, angelehnt an seine Jahre bei der Marine, immer noch alles, was mit dem kühlen Nass zu tun hat – zum Beispiel Urlaube in der Türkei oder Ausflüge mit dem Cabrio an die Küste. „Hauptsache ans Wasser“, erklärt Meyerdierks. Und diese Begeisterung passt ja irgendwie auch gut zu seiner täglichen Arbeit.