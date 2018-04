Neben den U6-Kickern vom TSV Worphausen durften sich auch die D-Fußballerinnen des TSV Eiche Neu St. Jürgen, die Reiterinnen vom RFV Hambergen, die Jugend-Tischtennismannschaft des MTV-Lübberstedt und die D-Juniorinnen des JFV Staleke, Kreis Cuxhaven, über jeweils einen Markentrikotsatz freuen.

Unzählige Anfragen nach einem Sponsoring von Trikotsätzen erreichen das Möbelhaus Meyerhoff jährlich, insbesondere aus dem Bereich des Sportnachwuchses von nah und fern. Die Sportförderung junger Menschen liegt Meyerhoff am Herzen, doch das Unternehmen kann nicht allen Anfragen nachkommen. So erwuchs Mitte 2016 die Idee, öffentlich fünf Trikotsätze auszuloben.

„Sportvereine aus der gesamten Region hatten die Möglichkeit, sich jeweils um einen der fünf Trikotsätze für eine ihrer Kinder- oder Jugendmannschaften zu bewerben“, so Meyerhoffs Marketing-Leiterin Ute Lipp. „Die Ausschreibung fand überaus große Resonanz. Unsere Jury, bestehend aus unserem Geschäftsführer und Marketingmitarbeitern, hatte es nicht leicht, die vielen Bewerbungen zu sichten und eine Entscheidung zu treffen.“ Im Anschluss an die Entscheidung wurden die Gewinner informiert. Es begann das Erörtern der geeigneten Größen, Farben und Beflockungen in Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Sportbekleidungs-Geschäft.

Dass ein neuer Dress beflügelt und gleichzeitig noch das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Mannschaft stärkt, das stellten alle Gewinner-Mannschaften samt ihrer Eltern und Trainer schon nach den ersten Spielen im Sponsoren-Trikot fest. „Ein toller Motivationsschub“, so Frank Stelljes vom TSV Eiche Neu St. Jürgen. Ein Elternteil seiner D-Fußball-Mädchen freute sich: „Unsere Mädels brauchen keine Energy-Drinks, ihnen verleiht ab sofort der Meyerhoff-Käfer Flügel.“ Belohnung und Ansporn zugleich – so sehen die Reiterinnen des RFV Hambergen ihren neuen Vereinslook. „In den neuen Trikots können wir uns wirklich sehen lassen“, so Jürgen Günther, Mannschaftsbetreuer des MTV Lübberstedt, und auch Enno Winkler vom JFV Staleke berichtete von ersten Erfolgen seiner D-Juniorinnen im neuen Look.