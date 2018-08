„Sie blühen auf, wenn es Dinge zu organisieren und zu koordinieren gibt? Sie arbeiten zuverlässig und selbstständig? Sie sind kommunikativ, offen für neue Aufgaben und mögen den Umgang mit Menschen? Dann sind Sie vielleicht genau die oder der Richtige, das kleine Team des Mehr-Generation-Hauses Fahrenhorst zu unterstützen.“

Allgemeine Bürokenntnisse und PC-Erfahrung in Word und Excel wären wünschenswert. „Sie arbeiten eigenverantwortlich und bringen sich mit Engagement und eigenen Ideen ein.“ Für diese ehrenamtliche Tätigkeit, die ausschließlich am eigenen Schreibtisch zu Hause stattfindet, werden zwei bis drei Stunden pro Woche veranschlagt.

Die Arbeit ist vielseitig und abwechslungsreich. Die Aufgaben, so beschreibt Gabriele Parke, Mitarbeiterin der Freiwilligenagentur Stuhr mach mit!, sind neben der Erledigung des Schriftverkehrs die Bearbeitung und Beantwortung von E-Mails, das Schreiben kleiner Pressemitteilungen und Protokolle, die Terminierung einzelner Projekte und ferner Erstellen und Aktualisieren von Veranstaltungsplänen sowie gegebenenfalls das Führen einer Kasse. Und das alles bei freier Zeiteinteilung. Einmal im Monat findet ein Mitarbeiteraustausch in den Räumen des MGH Fahrenhorst statt.

Wessen Interesse geweckt ist, der kann mit der Freiwilligenagentur Stuhr mach mit! dienstags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 04 21 / 80 60 98 74 oder persönlich im Büro in der Bremer Straße 9 in Brinkum in Kontakt treten. Die E-Mail-Adresse der Agentur lautet info@freiwilligenagentur-stuhr.de.