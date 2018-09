Am Tag der Regionen an diesem Sonntag, 30. September, hat auch das Mehr-Generationen-Haus (MGH) Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 ab 14.30 Uhr seine Pforten geöffnet. Das Haus lädt zum Sonntagscafé mit selbst gebackenem Kuchen und zur Besichtigung des Kriegsbunkers im MGH-Garten ein. „Wenn das Wetter mitspielt, können wir auch noch die Gartenterrasse nutzen“, hofft Astrid Kaluza, die mit ihrer Familie das Sonntagscafé ehrenamtlich leitet.

Als besonderes Highlight ist an diesem Tag auch der Luftschutzbunker von 1943 im Garten des MGH geöffnet. Mit seinen rund einen Meter dicken Betonwänden mahnt er noch heute an vergangene Kriegstage. Fragen zur Brinkumer Geschichte beantwortet gerne Otto Kähler, der ehemalige stellvertretende Schulleiter der KGS Brinkum und Ehrenbürger der Gemeinde, der an diesem Tag zu Gast ist.

„Die Gemeinde Stuhr hat dem Haus freundlicherweise Bücher über die Kriegs- und Nachkriegs­geschichte von Stuhr zum Verkauf überlassen. Die Erlöse daraus kommen dem Mittagstisch für Senioren zugute“, freut sich die Leiterin des Hauses, Daniela Gräf.