Dieter Baumann, 5000-Meter-Olympiasieger von 1992, kommt aus gleich zwei Anlässen nach Delmenhorst: Zum einen tritt er mit seinem Kabarett-Programm auf, zum anderen ist er beim Burginsellauf dabei. (Ingo Möllers)

Vor fünf Jahren waren Sie schon mal beim 24-Stunden-Burginsellauf dabei. Was hat Sie dazu bewogen, noch mal mitzumachen?

Dieter Baumann: Ich bin so eng verbunden mit der Lebenshilfe, dass es klar war, dass wir das wieder mit einem Auftritt und einem Lauf verbinden, wenn ich ein neues Theaterprogramm habe. Und ich freue mich natürlich, dass das alles so wunderbar funktioniert.

Was macht für Sie denn den Reiz dieser Veranstaltung aus?

Es ist einfach ein ganz anderes Laufen. Man geht da als Team hin, da hocken die ganzen Mannschaften und Frauschaften unter ihren Zelten und pflegen sich. Es geht da eben mehr um das Gesellige, um das Beisammensein. Ums Laufen geht es natürlich auch, aber zunächst einmal hatte ich den Eindruck, dass es ein großes Happening ist. Und das ist natürlich was Schönes.

Und generell den Reiz des Laufens?

Für mich bedeutet Laufen heute tatsächlich ein Abschalten. Ich kann da ganz für mich sein und Kraft tanken für Aufgaben, die vor mir stehen. Ich kann meinen Gedanken nachgehen – oder auch an gar nichts denken, das ist ja auch manchmal ganz angenehm.

Sie gehen beim Burginsellauf mit den Teams der Lebenshilfe an den Start. Wie viel Ehrgeiz haben Sie als Olympiasieger bei so einem Event? Oder geht es mehr um das Motto „Dabei sein ist alles“, sehen Sie sich sozusagen als einer von vielen?

Da gibt es gar keinen sportlichen Ehrgeiz. Es geht darum, mit den anderen, nicht nur mit der Lebenshilfe, gemeinsam zu laufen.

Nehmen Sie häufiger an solchen Veranstaltungen teil?

Bei solchen Staffelveranstaltungen mache ich nicht öfters mit. Das ist schon eine Ausnahme.

Also haben sich Delmenhorst und die Lebenshilfe Ihre Teilnahme sozusagen verdient?

Um Gottes Willen, nein. Verdient ist da der völlig falsche Begriff. Wie das so oft im Leben ist: Es sind Zufälle, zufällige Bekanntschaften, zufällige Begegnungen. Und Edith, Ludger und Peter (von der Lebenshilfe, Anm. d. Red) kenne ich seit Jahren, weil die eben sehr aktive Läufer sind. Der Ludger im Speziellen, der Antreiber dieser ganzen Laufgruppe, ist einfach ein besonderer Mensch. Ich glaube, das ist dem geschuldet. Nicht mehr und nicht weniger. Mich muss man nicht verdienen. Es ist einfach ein Zufall, dass wir uns begegnet sind.

Vor fünf Jahren haben Sie sich mal gegenüber dem WESER-KURIER als „Minister fürs Laufen“ bezeichnet. Eine Frage, die sicher viele beschäftigt: Was hat so ein Minister in seiner Funktion eigentlich zu tun?

Wenn man im Bild bleiben will: Als „Laufminister Deutschlands“ würde ich meine Aufgabe so sehen, dass ich Vorbild bin. Ich laufe. Das ist meine ganze Tätigkeit. Ich werde keine Maut ausarbeiten, die dann vom Europäischen Gerichtshof einkassiert wird. Ich werde einfach nur laufen.

Am Vorabend des Laufs treten Sie mit Ihrem Kabarett-Programm „Dieter Baumann läuft halt – weil singen kann er nicht …“ in der Markthalle auf. Stichwort Lampenfieber: Ist man da als ehemaliger Profisportler abgebrüht? Oder kann man die Aufregung vor einem Wettkampf nicht mit der vor einem Bühnenauftritt vergleichen?

Das kann man nicht wirklich vergleichen. Ein Theaterabend ist dann doch noch mal etwas anderes. Beim Wettkampf ist alles sehr körperlich, ich muss ja 100 Prozent Leistung bringen. Ein Theaterabend ist mehr ein gemeinsamer Abend mit meinem Publikum, so sind meine Programme gestrickt. Das heißt, ich muss sehr viel mehr auf mein Publikum eingehen, das erfordert eine ganz andere Darbietung. Aber man kann es von der Art her mit einem Wettkampf vergleichen, denn letztendlich ist es nichts anderes. Ich gehe dahin, ich bereite mich vor, ich habe einen Startschuss um 20 Uhr und möchte eine gute Performance abliefern. Das ist schon ähnlich, aber die Nervosität ist eine andere.

Vom Leichtathleten zum Kabarettisten – nicht unbedingt ein klassischer Werdegang. Wie kam es dazu?

Ganz zufällig. Das hat sich aus vielerlei Wendungen ergeben. Das war nichts Gesteuertes, nichts Geplantes, und ich finde das eigentlich auch ganz angenehm. Es ist nichts von der Stange, es ist etwas Außergewöhnliches. Man muss auch nicht alles erklären im Leben, sondern viele Dinge auch genießen.

Also das Ganze einfach mal dem Zufall überlassen.

Dem Zufall überlassen, Dinge in Angriff nehmen, auch auf die Gefahr hin, dass es mal nichts wird. Scheitern gehört nun mal zum Geschäft, und ich glaube, das ist das, was das Programm ausmacht: dass ich mich auf der Bühne sehr wohlfühle, dass ich keine Angst habe, mich zu blamieren. Das ist ja wichtig. Und ich glaube, das spürt das Publikum.

Ihr Programm bietet eine interessante Kombination. Sie betätigen sich auf einem Laufband, während Sie erzählen. Hat das einen bestimmten Sinn oder geht es mehr um den Symbolcharakter?

Ein Programm erklären zu müssen, finde ich, als Künstler gesprochen, langweilig. Aber ich kann so viel verraten: Es hat nicht symbolischen Charakter, sondern ich erzähle eine Theatershow, eine Geschichte, und in dieser wird gelaufen. Ich bin ein Protagonist dieser Geschichte und laufe. Es ist also nicht nur sinnbildlich, es ist die Dramaturgie. Eineinhalb Stunden laufen, weil das so im Regie-Buch steht. Es ist ein Rennen, ein Wettkampf, und ich erzähle diesen Wettkampf nach.

Abschließend eine unausweichliche Frage: Geht Ihnen das Wort Zahnpasta nicht ziemlich auf die Nerven?

Überhaupt nicht. Ich wäre ja enttäuscht gewesen, wenn Sie nicht gefragt hätten.

Ist die „Zahnpasta-Affäre“ (Im Jahr 1999 wurde in Baumanns Zahnpasta der verbotene Wirkstoff Nandrolon gefunden, Baumann hat eine wissentliche Einnahme jedoch stets bestritten, Anm. d. Red) auch Bestandteil Ihres Programms?

Auf jeden Fall. Solange mich Journalisten fragen, gehe ich in meinem Programm immer darauf ein.

Das Interview führte Justus Seebade.

Zur Person

Dieter Baumann (54) ist einer der erfolgreichsten Langstreckenläufer der deutschen Sportgeschichte. Als 5000-Meter-Läufer gewann er bei den Olympischen Spielen 1992 Gold. Später sorgte er mit der „Zahnpasta-Affäre“ für Schlagzeilen. An diesem Wochenende ist er in Delmenhorst zu Gast. Am Freitag tritt er mit seinem aktuellen Bühnenprogramm in der bereits ausverkauften Markthalle auf, ehe er am Sonnabend den Startschuss für den 24-Stunden-Burginsellauf gibt und dort auch selbst aktiv ist.