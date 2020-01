Michael Hutchence nahm sich im November 1997 das Leben. Die Kino-Dokumentation "Mystify" wirft nun ein völlig neues Licht auf den Niedergang des INXS-Sängers. (Happy Entertainment)

Regisseur Richard Lowenstein war mit Michael Hutchence befreundet - er drehte für INXS insgesamt 16 Musikvideos. Und er ist überzeugt, dass ein Unfall im Jahr 1992 das Leben des australischen Sängers dramatisch veränderte. Hutchence, der sich am 22. November 1997 in Sydney erhängte, war in seinen letzten Jahren ein beliebtes Thema der Boulevardpresse. Deshalb gab es zu seinem Selbstmord viele Theorien - von Drogenmissbrauch bis zu einer missglückten Sexualpraktik. „Die größte Tragödie ist, dass Menschen denken, es müsse mit dem Lebensstil als Rockstar zu tun haben, nur weil er ein Rockstar war“, klagte Lowenstein anlässlich seiner neuen Dokumentation „Mystify: Michael Hutchence“ im Interview mit Sky News. Denn: In dem Film verfolgt Lowenstein eine Spur, die Hutchence' Ende in einem völlig neuen Licht darstellt.

In „Mystify“ wird erzählt, wie Hutchence 1992 von einem Taxifahrer angegriffen wurde, wobei er unglücklich fiel. Das Resultat: Verletzungen am Gehirn, die seinen Geschmacks- und Geruchssinn einschränkten. Der Film inszeniert diesen Moment als Wendepunkt im Leben des Musikers, der bis zu dem Unfall ein liebenswertes und schüchternes Wesen besessen habe. Danach sei er launisch, aggressiv und depressiv gewesen, berichten Bandkollegen und das Supermodel Helena Christensen, mit dem Hutchence zum Zeitpunkt des Unfalls zusammen war. Neben der detaillierten Auseinandersetzung mit dem Unfall, den Hutchence zu Lebzeiten vor der Öffentlichkeit geheim hielt, bietet „Mystify“ große Mengen an bisher ungesehenem privatem Videomaterial. In deutschen Kinos ist die Dokumentation ab 30. Januar zu sehen.

Mit INXS verkaufte Michael Hutchence (oben links im Bild) weltweit über 20 Millionen Tonträger. (2004 Getty Images/Patrick Riviere)

Michael Hutchence feierte mit der 1977 gegründeten Rockband INXS insbesondere in den späten 80er- und 90er-Jahren große Erfolge. Die australische Gruppe verkaufte weltweit über 20 Millionen Tonträger; zu den bekanntesten Songs von INXS gehören „Mystify“, „Never Tear Us Apart“ und „Need You Tonight“. Am 22. Januar wäre Michael Hutchence 60 Jahre alt geworden.