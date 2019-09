Drei Kinder in drei Jahren: Michael Phelps und sein Frau Nicole begrüßten vor wenigen Tagen ihre dritten Sohn. (Eamonn M. McCormack/Getty Images for Laureus)

Baby-Boom im Hause Phelps! Der US-amerikanische Schwimm-Star Michael Phelps ist zum dritten Mal Vater geworden - und das innerhalb von nur drei Jahren. Wenige Wochen bevor er bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro zum letzten Mal an den Start ging, kam sein Sohn Boomer Robert zur Welt. Im Februar vergangenen Jahres folgte dann Brüderchen Beckett Richard. Und nun durften Phelps und seine Ehefrau Nicole Johnson, eine ehemalige Schönheitskönigin, Baby Nummer drei in die Arme schließen. Wieder ein Junge!

„Wir sind nun zu fünft! Begrüßt mit uns Maverick Nicolas Phelps auf dieser Welt. Er wurde am 9. September geboren. Mama und Baby sind gesund und die Jungs überglücklich, nun große Brüder zu sein“, schrieb der 34-Jährige auf seiner Instagram-Seite und teilte auch gleich das erste Familienfoto mit seinen Fans.

Michael Phelps und Nicole Johnson sind seit vier Jahren zusammen, im Juni 2016 gaben sie sich das Jawort. Kurz darauf beendete der Schwimmer seine Profikarriere, um sich voll und ganz auf seine wachsende Familie zu konzentrieren. Mit 28 Medaillen - davon 23 Mal Gold - ist Phelps bis heute der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten.