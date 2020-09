Aus dem Nähkästchen geplaudert

Michelle Obama über ihre Ehe

Die ehemalige First Lady hat in ihrem Podcast erzählt, dass es in ihrer Ehe nicht nur eitel Sonnenschein gegeben hat. Sie hatte manchmal gar Gelüste, ihren Mann Barack aus dem Fenster zu schubsen.