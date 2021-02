Michelle Obama präsentiert ab 16. März die Kochshow "Waffles + Mochi" bei Netflix. (Adam Rose / Netflix)

Die Zusammenarbeit der Obamas mit Netflix geht in eine neue Runde: Nachdem der Streamingdienst bereits die Dokumentation „Becoming“ über Michelle Obama sowie die mit dem Oscar ausgezeichnete Dokumentation „American Factory“ im Programm hat, folgt nun ein neues Format - und das hat es in sich. Wie Michelle Obama via Twitter bestätigte, greift die einstige First Lady in der Show „Waffles + Mochi“ zum Kochlöffel. Unterstützt von plüschigen Begleitern will Obama Kindern die Lust am Kochen vermitteln und sie mit gesunder Ernährung vertraut machen.

„Ich freue mich darauf, dass uns von überall Familien und Kinder auf unserer Reise begleiten, auf der wir leckeres Essen aus aller Welt entdecken, kochen und essen werden“, schrieb die 57-Jährige auf Twitter. Sie sei von ihrem neuen Projekt „mehr als begeistert“, wie Obama betonte. Am 16. März feiert die Show ihre Premiere bei Netflix.

Auch Spielfilm über Tenzing Norgay in Planung

Schon vor einigen Tagen hatte die Produktionsfirma von Barack und Michelle Obama, Higher Ground Productions, weitere kommende Zusammenarbeiten mit Netflix angekündigt. Unter anderem soll die Sketch-Comedy-Serie mit dem Titel „The G Word with Adam Conover“ Einblicke in die Arbeit der Regierung geben. Geplant ist zudem ein Spielfilm über Tenzing Norgay, der 1953 an der Seite von Edmund Hillary als Erstbesteiger des Mount Everest in die Geschichte einging.

Mit den neuen Projekten will Higher Ground Productions an die bislang großen Erfolge anknüpfen: Neben der Oscar-Auszeichnung für „American Factory“ 2019 avancierte „The Michelle Obama Podcast“ zum erfolgreichsten Spotify Original aller Zeiten.