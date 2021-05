Der Journalist und Autor Micky Beisenherz hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Foto: Markus Scholz/dpa (Markus Scholz / dpa)

Der Fernsehmoderator Micky Beisenherz (43) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. In einem am Samstag auf der RTL-Homepage veröffentlichten Video nahm er die Infektion mit Galgenhumor.

Im Mai 2021 sei das vom Timing her ein bisschen doof: "Das ist wie beim Marathon auf Kilometer 41 über einen Wasserbecher stolpern und hinfallen", sagte Beisenherz. "Ich hatte meinen Oberarm schon so schön trainiert für das Foto mit der Spritze." Daraus werde jetzt erstmal nichts. "Stattdessen werde ich dann demnächst nicht als Geimpfter, sondern als Genesener in den Biergarten dürfen - so Gott und Karl Lauterbach will." Er werde nun zwei Wochen zu Hause bleiben. Danach will er wieder bei seiner ntv-Sendung "#timeline" dabei sein. Die nächste Ausgabe entfalle, teilte RTL mit. Der Moderator und Autor ist auch für seinen Podcast "Apokalypse & Filterkaffee" und seine "Stern"-Kolumne bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210508-99-517250/2 (dpa)