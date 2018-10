Computerpionier und Microsoft-Mitbegründer Paul Allen ist tot. Der 65-Jährige starb am Montag an den Folgen von Lymphdrüsenkrebs. (Getty Images / Pascal Le Segretain)

Trauer um den Mitgebründer von Microsoft: Computer-Pionier Paul Allen erlag am Montag im Alter von 65 Jahren den Folgen einer Krebserkrankung. Dies gab sein Unternehmen Vulcan im Namen seiner Familie bekannt. Bereits zweimal zuvor hatte Allen mit der Krankheit zu kämpfen, konnte sie allerdings besiegen. Als vor zwei Wochen der erneute Ausbruch von Lymphdrüsenkrebs bekannt geworden war, gaben sich die Ärzte zunächst optimistisch. Doch diesmal verlor Allen den Kampf. Der Internet-Visionär hinterlässt ein gigantisches Vermögen von geschätzt 20 Milliarden Dollar. Verheiratet war er nicht, ebenso hatte er keine Kinder.

Zu weltweiter Berühmtheit gelangte Allen ab 1975 durch die Gründung des heutigen Technologie-Giganten Microsoft. An der Seite des als nüchtern geltenden Bill Gates galt Allen als Idealist und Visionär. Im Unternehmen war er insgesamt acht Jahre an Bord, bis ihn seine erste Krebsdiagnose ausbremste. Seine Unternehmensbeteiligung machte ihn zu einem der wohlhabendsten Männer der damaligen Zeit. Allen investierte Kapital in vielen unterschiedlichen Bereichen, er kaufte unter anderem zwei Profisportteams und widmete sich mit der Gründung des Forschungsinstituts Allen Institute der Wissenschaft. Auch das Engagement für wohltätige Zwecke lag Allen am Herzen. Mit seiner Stiftung kämpfte er unter anderem gegen Ebola und setzte sich für den Klima- und Artenschutz ein.

1975 gründete Allen gemeinsam mit Bill Gates Microsoft. Im Unternehmen war er nur acht Jahre, bis er erstmals an Krebs erkrankte. (Getty Images / Francois Durand)

Bill Gates würdigte in einer Stellungnahme die Verdienste seines ehemaligen Weggefährten und Freundes. Personalinformatik würde es ohne Allen nicht geben, so Gates. Außerdem hob er die soziale Ader des Verstorbenen hervor: „Er lenkte seinen Intellekt und seine Leidenschaft auf einen zweiten Akt, der sich auf die Verbesserung der Leben von Menschen und die Stärkung von Gemeinden in Seattle und der ganzen Welt fokussierte.“