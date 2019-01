Miley Cyrus ist nicht schwanger. Foto: Evan Agostini/Invision/AP (Evan Agostini / dpa)

US-Popsängerin Miley Cyrus (26) hat Schwangerschaftsgerüchte auf witzige Weise zurückgewiesen. „Ich erwarte kein Kind“, schrieb sie am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter, wobei sie das Wort „expecting“ als „Egg-xpecting“ ausschrieb.

Damit spielte sie auf den Instagram-Rekord an, den ein braunes Frühstücksei vor einigen Tagen geknackt hat.

Es sei ausgezeichnet, dass alle „so glücklich für uns“ seien, so Cyrus. „Wir sind es auch.“ Dann scherzte sie: „Können mich jetzt bitte alle wieder in Ruhe lassen und weiter auf ein Ei starren?“. Die „Wrecking Ball“-Sängerin postete dazu eine Fotomontage: Diese zeigt sie selbst mit einem großen Ei auf dem Bauch, das in einer für sie früher typischen Weise die Zunge herausstreckt.

Das Foto des braunen Eis war Anfang des Jahres von einem namentlich nicht bekannten Nutzer bei Instagram hochgeladen worden und hat bis Donnerstagvormittag mehr als 46 Millionen „Gefällt mir“-Klicks bekommen.

Ein australisches Magazin hatte berichtet, dass Cyrus zusammen mit ihrem Ehemann, dem australischen Schauspieler Liam Hemsworth (29), eine Tochter erwarte. Die beiden hatten am 23. Dezember geheiratet. Cyrus und Hemsworth („Die Tribute von Panem - The Hunger Games“) hatten sich 2012 verlobt, trennten sich aber kurz danach. 2015 näherte sich das Paar wieder an und kam schließlich erneut zusammen. (dpa)