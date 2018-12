Caracas

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Militär besetzt deutsche Kolonie

dpa

Caracas. 50 Tage nach Beginn der Massenproteste gegen eine drohende Diktatur sind in Venezuela erneut Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Bei heftigen Ausschreitungen am Wochenende wurden nach Angaben der Behörden allein in Caracas rund 50 Menschen verletzt.