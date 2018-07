Jeder zehnte Instagram-Nutzer soll laut "Ghost Data" ein Bot sein. (Creative Commons Zero (CC0))

Erst kürzlich hatten die Instagram-Manager stolz verkündet, das soziale Netzwerk habe nun die Milliarden-Marke an Nutzern durchbrochen. Diese Zahlen zweifeln italienischen Forscher nun an. Das Marktforschungsunternehmen „Ghost Data“ hat sich auf das Auffinden und die Analyse von fingierten Accounts spezialisiert und untersuchte für das Technologie-Magazin „The Information“ die Nutzerstruktur des sozialen Netzwerks. 95 Millionen der Instagram-Mitglieder sollen in Wahrheit Bots sein - das wäre mit 9,5 Prozent fast jeder zehnte Account.

Wer gelegentlich auf Instagram Beiträge erstellt, kennt diese „komische Sache“: Nach nur kurzer Zeit gibt es bei bestimmten Hashtags Likes und lobende Kommentare. Diese automatisierten Antworten stammen von Bots - also keinen echten Instagram-Nutzern, sondern von Computerprogrammen. Diese werden meist eingesetzt, um die Reichweite bestimmter Seiten nach dem „Like for Like“-Prinzip zu erhöhen.

Wie alle sozialen Netzwerke kämpft auch Instagram gegen Falschnachrichten und Fake-Accounts und will mehr gegen diese Entwicklung unternehmen. Allerdings scheint das laut Ghost Data nur begrenzt zu funktionieren. Denn die Zahl der Bot-Account nimmt derzeit tendenziell eher zu. Noch vor drei Jahren seien nämlich nur 7,9 Prozent der Nutzer Computer gewesen.