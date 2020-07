Die US-amerikanische Sängerin Billie Eilish veröffentlicht ein neues Lied. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa (Britta Pedersen / dpa)

Der Hinweis war kurz und bündig, erzeugte aber innerhalb weniger Stunden fast zehn Millionen „Like“-Reaktionen: Billie Eilish (18), die derzeit angesagteste junge Popsängerin der Welt, veröffentlicht ein neues Lied.

„“my future„ out thursday“ hieß es auf den sozialen Netzwerken der US-Amerikanerin. Mit Spannung wird angesichts des Titels erwartet, ob sich die als unangepasst und nachdenklich geltende mehrfache Grammy-Gewinnerin politisch äußert.

Zuletzt hatte Eilish in der Rassismus-Debatte Stellung bezogen. Das von ihr nun zur Ankündigung von „My Future“ gepostete Instagram-Foto zeigt sie auf einem Balkon mit Mund-Nasen-Schutzmaske und in der für sie üblichen lässig-bequemen Freizeitkleidung. Es sei das erste hochgeladene Bild, seit Eilish ihre Instagram-Seite nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch brutale Polizeigewalt und in Solidarität mit der Bewegung „Black Lives Matter“ hatte ruhen lassen, schrieb das US-Magazin „Variety“ (Online).

Eilish erlebte seit dem vorigen Jahr einen kometenhaften Aufstieg zum globalen Pop-Superstar mit mehreren erfolgreichen Singles - zuletzt im Frühjahr „Everything I Wanted“ - und dem millionenfach verkauften Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“. Sie singt auch den Titelsong zum neuen James-Bond-Film „No Time To Die“.

© dpa-infocom, dpa:200725-99-920143/2 (dpa)