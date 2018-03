„Ich glaube wirklich, dass ich da rein gerannt wäre, auch wenn ich keine Waffe gehabt hätte“, sagte Trump am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus. Trump bezog sich auf das Massaker an einer High School, bei dem ein Ex-Schüler 17 Menschen erschossen hatte.

Das Weiße Haus kündigte unterdessen Gesprächsbereitschaft bei der Frage an, ob die Waffengesetze strikter gefasst werden sollen. Allerdings sind bisher seitens der republikanisch geführten Bundesregierung nur kleine Schritte vorgesehen. So will Trump notfalls eigenmächtig „Bump Stocks“ verbieten – Vorrichtungen, die eine halb- automatische Waffe de facto zu einer Maschinenpistole mit Dauerfeuer machen. Ferner will Trump über eine Heraufsetzung des Mindestalters für Schusswaffenbesitz und über den Zugang von psychisch Kranken zu Waffen reden. Der Präsident selbst hatte zu Beginn seiner Amtszeit im Zuge seiner Deregulierungswelle die Waffengesetzgebung gelockert. Allerdings sind die Gesetze der einzelnen Bundesstaaten in der Waffenfrage entscheidender als die des Bundes.

Die besten Aussichten hat eine bescheidene Verbesserung der Meldepflicht zu der nationalen FICS-Datenbank, die bei Waffenverkäufen durch lizensierte Händler abgerufen wird. Ein entsprechender Gesetzesentwurf des texanischen Senators John Cornyn hat den Segen der Waffenlobby NRA. Die Republikaner im benachbarten Repräsentantenhaus wollen dieses Zugeständnis nur machen, wenn gleichzeitig das Mitführen von Waffen in allen Bundesstaaten deutlich ausgeweitet wird. Auch der Anhebung der Altersgrenze beim Kauf semi-automatischer Waffen werden wenig Chancen im Repräsentantenhaus eingeräumt.

Wenig Aussicht auf Umsetzung

Experten weisen darauf hin, dass keine dieser Maßnahmen vordringlich sei. Um das Problem der Waffengewalt in den USA substanziell anzugehen, dürften Privatverkäufe von kriegstauglichen Waffen auf Ausstellungen oder im Internet nicht länger von Kontrollen ausgenommen werden. Nötig seien auch ein Bann halb-automatischer Waffen sowie Begrenzungen bei Magazinen und Munition. Nichts von alldem steht auf der Tagesordnung. Und selbst die bescheidenen Maßnahmen haben nach Ansicht von Experten wenig Aussicht, überhaupt nur zur Abstimmung gestellt zu werden. Der Aktivismus der NRA-Mitglieder mache das sehr unattraktiv für die Führer der Republikaner im Kongress.

Trump erklärte bei einem Auftritt vor Gouverneuren, der Waffenlobby NRA dürfe man nicht alles durchgehen lassen, es gebe aber auch keinen Grund, sich vor ihr zu fürchten. „Sie sind auf unserer Seite“, sagte er. „Sie tun das, wovon sie glauben, dass es das Richtige ist.“ Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Senat, Dick Durbin, glaubt nicht an das Versprechen Trumps, sich notfalls mit der Waffenlobby anzulegen. „Warten Sie ab, bis er von seiner Basis in 48 Stunden die Rückmeldung hat“, erklärte Durbin.

Kritik übte Trump an einem bewaffneten Hilfspolizisten, der während des Massakers die Schule nicht betreten hatte. Der sowohl von Trump als auch seit Tagen in sozialen Netzwerken beschimpfte Polizist verteidigte sich am Montag. Ein Anwalt teilte mit, für seinen Mandanten habe es sich angehört, als würden die Schüsse vor dem Gebäude und nicht in der Schule fallen. Der erste Anruf, den sein Mandant erhalten habe, habe von Feuerwerkskörpern vor einem Gebäude der Schule gesprochen, nicht von Gewehrfeuer.