Viele Discounter bieten in ihren Aktionen preisgünstige Module dieser Art an. Doch ganz so einfach dürfen sowohl Mieter als auch Wohnungseigentümer diese Module nicht nutzen. Darauf weist die Verbraucherzentrale Bremen hin.

Auf der einen Seite bedeuten diese Stecker-PV-Anlagen für die Betreiber ein Stück Unabhängigkeit, sinkende Stromkosten und einen Beitrag zum Klimaschutz. Doch damit die Balkonkraftwerke zum Einsatz kommen können, müssen laut Verbraucherzentrale verschiedene Punkte berücksichtigt werden. So teilte die Bremer SWB mit, dass der Anschluss einer solchen Micro-PV-Anlage als eine Anlagenerweiterung gelte. Und die muss nach Paragraph 19 der sogenannten Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) auf jeden Fall über einen zugelassenen Installateur angemeldet werden.

„Um eine Leitungsüberlastung durch den zusätzlichen Strom aus der Stecker-PV-Anlage zu vermeiden, kann ein Sicherungsaustausch sinnvoll sein. Der Einbau einer Sicherung mit geringerem Bemessungsstrom beugt Kabelbränden vor“, empfiehlt Annabel Oelmann, Chefin der Verbraucherzentrale Bremen und Energieexpertin. Bedacht werden muss auch die Tatsache, dass viele der derzeit installierten mechanischen Zähler keine Rücklaufsperre haben. „Diese Zähler laufen bei einer Einspeisung aus dem Haushaltsnetz in das öffentliche Netz rückwärts“, betont die Energieexpertin der Verbraucherzentrale.

Bei Stecker-PV-Anlagen kommt es zu einer solchen Einspeisung, wenn der erzeugte Strom nicht direkt im Haushalt verbraucht werden kann. So kommt es auf der Stromversorgerseite in geringem Maße zu Ertragsausfällen sowie zu Einnahmeausfällen bei staatlichen Abgaben und Umlagen. Unfall- und Haftungsrisiken bei PV-Anlagen sind nur dann versicherungsrechtlich abgesichert, wenn das Balkonkraftwerk von einem zugelassenen Fachbetrieb an das Netz angeschlossen wurde.

„Für wen sich das Balkonkraftwerk lohnt, hängt von vielen Faktoren ab. Im ersten Schritt sollten Interessierte ihren Stromverbrauch unter die Lupe nehmen“, sagt Oelmann. Ist der Verbrauch extrem gering, beispielsweise unter in einem Ein-Personen-Haushalt unter 1000 Kilowattstunden , sei die Mini-PV-Anlage möglicherweise unwirtschaftlich. Anders kann es bei einem sehr hohen Stromverbrauch bei mehr als 4000 Kilowattstunden mit elektrischer Warmwasserbereitung und drei Dauerduschern aussehen. Einen individuellen Check dazu gibt die Energieberatung der Verbraucherzentrale. Sie informiert unabhängig nach Terminvereinbarung unter 04 21 / 16 07 77. Die Eigenbeteiligung beträgt fünf Euro. Gefördert wird diese Beratung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.