Ministerpräsident Weil (Mitte) beim Besuch an der Syker Schlossweide: Links von ihm Delcasy-Mitarbeiterin Henrike Reimers, Wohnbereichsleiter Carsten Thäsler und OV-Vorsitzende Nilüfer Türkmen (v.l.); rechts von ihm LH-Syke-GF Volker Hinte, Delme-GF Nahid Chirazi, Gastro-Leiterin Ruth Schaffer-Hurrelbrink und Delcasy-Mitarbeiterin Frederike Bremer.

Bei einem gemeinsamen Rundgang durch zwei Appartements informierten Volker Hinte, Geschäftsführer der Lebenshilfe Syke, sowie Carsten Thäsler, Bereichsleiter Wohnen der Lebenshilfe Syke, den Ministerpräsidenten über das bisher in Niedersachsen einmalige Wohnprojekt. 38 barrierefreie Wohneinheiten stehen an der Syker Schlossweide Mieterinnen und Mietern mit und ohne Behinderung zur Verfügung und ermöglichen die Ergänzung mit individuell angepassten Unterstützungs- und Hilfeleistungen durch die Leistungen der Lebenshilfe Syke. Eine Mieterin und ein Mieter erläuterten bei den Besichtigungen die Vorteile dieses Arrangements und präsentierten den Besuchern ihre Wohnungen.

Im Anschluss wurde der Rundgang im Delcasy fortgesetzt, welches mit zum Komplex der Schlossweide gehört. Dort stellten Delme-Geschäftsführerin Nahid Chirazi und Ruth Schaffer-Hurrelbrink, Leiterin der Gastronomiebetrieb der Delme-Werkstätten, die Angebote und die Struktur des Cafés und Bistros dar.

Das Delcasy ist einer von drei Gastronomiebetrieben der Delme-Werkstätten, in dem ein Team von insgesamt 14 Personen mit und ohne Behinderung an sieben Tagen die Woche zusammen arbeitet. 30 Gäste können im Innenbereich und in der warmen Jahreszeit weitere 30 Gäste auf der Terrasse ihren Platz finden. Das qualifizierte Team kümmert sich um das Wohl der Gäste und bereitet Kaffeespezialitäten aus der eigenen Delmundo-Kaffeemanufaktur, hausgemachte Kuchen sowie Torten und kleine Snacks zu.

Ministerpräsident Weil zeigte sich von beiden Angeboten sehr beeindruckt und verwies auf die Bedeutung der Lebenshilfen und die Wesentlichkeit von unterschiedlichsten Wohn- und Arbeitsangeboten, welche sowohl einen inklusiven Charakter aufweisen als auch entsprechend der Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen verschieden ausgestaltet sein können.