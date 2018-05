Weyhe

Miss Bremen kommt wieder aus Weyhe

Sebastian Kelm

Weyhe. Zum zweiten Mal in Folge kommt Miss Bremen aus der Gemeinde Weyhe (Landkreis Diepholz): Die 22-jährige Vanessa Goldschmidt, die im Ortsteil Erichshof wohnt, ist in Köln beim Miss-Deutschland-Casting von einer Jury als Vertreterin für die Hansestadt ausgewählt worden. Die gebürtige Bremerin qualifizierte sich damit für die Teilnahme am Finale des Modelwettbewerbs der Miss Germany Organisation (MGO) am 30.