Momentan hat Brigitte Nielsen allen Grund zur Freude: Sie ist zum fünften Mal schwanger. (Sascha Steinbach/Getty Images)

Brigitte Nielsen wird zum fünften Mal Mutter - und das im stolzen Alter von 54 Jahren. Nachdem bereits seit Ende April Bilder im Netz kursierten, die bei der dänisch-italienischen Schauspielerin einen Babybauch vermuten ließen, macht die Dschungelkönigin von 2012 die News nun auf ihrem Instagram-Kanal offiziell: „family getting larger“ (zu Deutsch: die Familie wird größer) schrieb sie dort unter ein Bild, das sie in sommerlich weißer Kleidung mit kugelrundem Babybauch zeigt. Ihr Blick schweift dabei in die Ferne - ob sie wohl darüber sinniert, welches Geschlecht der Nachwuchs innehaben wird?

Vier Söhne aus unterschiedlichen Beziehungen hat der einstige Filmstar („Red Sonja“, „Rocky IV“) bisher zur Welt gebracht: Julian (34), Kilian (28), Douglas (25) und Raoul (23). Ob nun endlich ein Töchterchen zum Söhne-Quartett hinzukommt, lässt sie noch offen. Fest steht allerdings, dass mit ihrer fünften Schwangerschaft ein Traum für Nielsen und ihren Ehemann Mattia Dessi (39) in Erfüllung geht. Gegenüber dem Magazin „Bunte“ bestätigte sie erst letztes Jahr, dass die beiden gerne Eltern eines gemeinsamen Kindes werden wollen. Nielsen und Dessia sind seit 2006 verheiratet.

Seit einigen Jahren ist Brigitte Nielsen wieder gut im (TV-)Geschäft und flaniert über die roten Teppiche der Film- und Fernsehszene. (Andreas Rentz/Getty Images)

Die Schauspielerin war in den 1980-ern ein gefeierter Star und zierte als Model die Seiten vieler Hochglanzmagazine, die der 1,85 Meter großen Blondine den Beinamen „Amazone“ verliehen. Unter anderem war sie von 1985 bis 1987 mit ihrem Schauspielkollegen Sylvester Stallone verheiratet. Mitte der 2000-er machte Nielsen dann primär mit Reality-TV-Shows („Flavor of Love“) auf sich aufmerksam. Im Jahr 2012 krönte sie sich in Staffel 6 von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zur Dschungelkönigin. Bei einer weiteren Teilnahme vier Jahre später begnügte sie sich mit Platz sechs.