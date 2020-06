In der RTL-Sendung "Pocher und Papa auf Reisen" begibt sich Entertainer Oliver Pocher gemeinsam mit seinem Vater auf Weltreise. Ob er sich Ähnliches auch mit seiner Frau Amira vorstellen könnte? (2019 Getty Images / Matthias Nareyek)

Schon bald liefert RTL geballte Pocher-Power am Freitagabend: Am 19. Juni, 20.15 Uhr, startet die zweiteilige Dokureihe „Pocher und Papa auf Reisen“, in der Entertainer Oliver Pocher und sein Vater Gerd bei ihrer gemeinsamen Weltreise zu sehen sind. Ob er diese Erfahrungen auch gerne mit seiner Ehefrau Amira Pocher erleben würde? Im Interview mit RTL schließt der 42-Jährige das nicht aus. Im Gegenteil: „Mit Amira fände ich es hochinteressant, sowas zu machen, da könnte man auch ein bisschen in die extreme Richtung gehen.“

Momentan wünsche er sich allerdings noch ein oder zwei Reisen mit seinem Vater. Seine Mutter möchte dagegen nicht im Fernsehen zu sehen sein. Aber er gibt die Hoffnung nicht auf, sagt der Entertainer. „Vielleicht kommt ja auch meine Mutter doch noch auf den Geschmack“, so Pocher. Auf die Frage, wen er aktuell gerne auf eine Reise mitnehmen würde, fällt ihm aber noch jemand anderes ein: Sänger Xavier Naidoo. „Wir müssten nur aufpassen, dass wir nicht zu weit ans Ende der Erde hinaussegeln, damit wir nicht von der Scheibe fallen.“

Ab Freitag, 19. Juni, 20.15 Uhr, zeigt RTL in der zweiteiligen Dokumentation "Pocher und Papa auf Reisen", was Oliver Pocher und sein Vater Gerd auf ihrer Weltreise alles erlebten. Die zweite Folge strahlt RTL eine Woche später aus. (TVNOW / Banijay Productions GmbH)

„Mein Vater macht eigentlich alles mit“

Mit seinem Vater habe er nun allerhand „geile Sachen“ erlebt, zum Beispiel Fallschirmspringen, Reisen mit dem Wohnmobil durch die USA oder „bei der NASA in einer Zentrifuge durchschleudern lassen“. - „Das ist ja das Schöne: Mein Vater macht eigentlich alles mit. Und zwar mit einer gewissen Unaufgeregtheit“, so Pocher. Und das Ganze hatte noch einen guten Nebeneffekt. „Herzlichkeit ist nicht komplett drin bei uns, gerade von seiner Seite. Dafür war es auch ganz gut - um unser Verhältnis noch mal ein bisschen zu festigen.“

Im Anschluss an die erste Folge der neuen zweiteiligen Dokumentation wirft RTL um 22.20 Uhr in „Absolut Oliver Pocher“ einen Blick auf das Leben des Entertainers: Wie ist der aufgeweckte Komödiant eigentlich privat, und was hat er in seiner Karriere bereits alles erlebt? Am Freitag, 26. Juni, 20.15 Uhr, strahlt RTL dann die zweite Folge der neuen Dokumentationsreihe aus.