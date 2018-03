„Aber für kleinere Aufträge nehmen wir uns immer Zeit“, sagt der gebürtige Grollander und Chef von zwei Mitarbeitern.

1980 bestand er die Prüfung zum Dachdeckergesellen und nahm anschließend ein Studium auf, das er 1984 als Diplom-Bauingenieur abschloss. Über den Besuch einer Abendschule erlangte er 1993 seinen Meistertitel im Dachdeckerhandwerk. 1994 gründete Schütte zusammen mit einem Partner ein eigenes Unternehmen. Und seit dem Jahr 2009 ist er der alleinige Geschäftsführer von Schütte Bedachungen.

Viele Dächer hat er seitdem in Bremen und im niedersächsischen Umland neu gedeckt oder saniert. Egal ob Flach- oder Ziegeldach: Dank eines eigenen Gerüsts kann er sehr flexibel verschiedene Aufträge ausführen. Dachfenster einbauen, Isolierungen vornehmen und Holzarbeiten wie im Fall von Carports ausführen – auch dies gehört zu den Tätigkeiten Schüttes, der sein Büro in der Hadeler Straße 1 e in Grolland und einen Lagerraum nahe des Hauses Storchennest hat.

Besonders häufig fragen Kunden die nachträgliche Wärmedämmung bei älteren Häusern nach. „Das Geld ist günstig, daher entscheiden sich viele für die Verschönerung ihres Hauses“, sagt Schütte, der Mitglied in der Interessengemeinschaft Huchtinger Unternehmer, im Turn- und Sportverein Grolland sowie in der Siedlervereinigung Grolland-Süd ist.

Moderne technische Mittel wie Computer und Plotter stehen Schütte zwar zur Verfügung, aber am liebsten arbeitet er bereits bei der Planung mit den klassischen Werkzeugen wie Zollstock, Stift und Papier statt mit CAD-Programmen und Drohnen. Denn: „Es kommt auf das gute Auge an“, sagt Schütte.



Weitere Informationen unter Telefon 514 80 40 und per E-Mail an h.schuette@dachdeckerei-schuette.de erhältlich.