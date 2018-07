Um 20.30 Uhr treffen sich große und kleine Besucher auf dem Parkplatz am Rathaus Berne, Am Breithof 6. Zu Beginn folgt eine kleine Einführung in die Unterschiede der verschiedenen Fledermausarten, anschließend geht die Suche los. Dann geht es durch die Dämmerung in die Dunkelheit und mit sogenannten „BAT-Detektoren“ auf die Suche nach den einzigen fliegenden Säugetieren, den Fledermäusen. Die Tour ist für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren samt Begleitung der Eltern gedacht. Die Kosten betragen sechs Euro pro Person.