Schon seit den 1930er-Jahren besteht an der Stüher Straße eine Pflegeeinrichtung. Lange lebten dort Weltkriegsflüchtlinge. Später war die Anlage in Besitz der Gemeinde Ganderkesee, bevor die heutigen Betreiber es 2005 übernahmen und grundlegend auf neue Füße stellten.

„Das Haus konnte modernen Anforderungen nicht mehr genügen und war nicht mehr konkurrenzfähig“, sagt Hans Schröder. Er leitet das Haus am Wald und zusätzlich das Altenpflegeheim Kückens in Berne zusammen mit seiner Ehefrau Karin Griepenburg. Die Lösung war ein Neubau. Ab 2010 wurden in zwei Bauabschnitten ein ganz neues, großzügiges Wohngebäude errichtet.

72 Bewohner finden dort aktuell Platz. Davon leben 27 in einem besonders geschützten Bereich, der zwei Wohngruppen für stark demenziell Erkrankte beherbergt. 52 Voll- und Teilzeitkräfte sorgen für eine Betreuung bei Tag und in der Nacht. Tiere spielen eine wichtige Rolle für das Haus am Wald. ­Neben Hühnern, einem Pfau und Katzen gibt es auch in der ­Vogelvoliere immer etwas zu ent­decken.

Zahlreiche Aktivitäten von Gymnastik bis hin zur Ergotherapie mit Meerschweinchen und Co sorgen für Unterhaltung. „Jahreszeitliche Feste und Ausflüge spielen bei uns auch eine große Rolle“, sagt Heimleiter Hans Schröder.