Gastronom Olaf Stolle leitet den Oldenburger Hof, der seit 1935 in Familienbesitz ist. (Oldenburger Hof)

Ein gemütliches Ambiente und

saisonale Spezialitäten erwartet

die Gäste des Oldenburger Hofes. Während die Gäste aktuell herbstliche Schlemmereien von Pfifferlinge bis Bayerisch genießen können, warten ab Januar wieder die beliebten Kohltouren. Bei der

großen Silvesterparty werden außerdem zahl­reiche Feierfreudige erwartet.

Ob Rahmpfifferlinge auf Bandnudeln, Schweinshaxe auf Sauerkraut oder Flädlesuppe mit Pfannkuchenstreifen – die jahreszeitlich geprägte Speisekarte des Oldenburger Hofes hält für jeden Geschmack etwas bereit. „Ab dem späten November haben wir auch wieder unsere weihnachtlichen Speisen. Das kommt bei den Gästen sehr gut an. An den Adventssonntagen sind wir immer nahezu ausgebucht“, freut sich der Inhaber des Restaurants und Hotels, Olaf Stolle. Der gelernte Koch wird in dem traditionsreichen Ganderkeseer Familienbetrieb von seiner Mutter Ute, deren Leidenschaft ebenfalls das Kochen ist, unterstützt.

Für Feste und Familienfeiern wird der Saal liebevoll geschmückt und eingedeckt. (Oldenburger Hof)

Beide haben sich das Verwöhnen ihrer Gäste auf die Fahnen geschrieben. Sie bieten Genießern und Feierfreudigen eine gemüt-

liche Gaststube, zwei Clubräume und einen großen Festsaal für bis zu 120 Personen. Zahlreiche kleine und große Familien-, Firmen und Vereinsfeiern finden in den gepflegten Räumlichkeiten statt. Die Gäste können zwischen Speisen à la Carte, kalten Platten, kalt-warmen Büfetts oder festlichen Menüs wählen. Gerne werden auch die vier Doppelkegelbahnen für gesellige Veranstaltungen genutzt. Wenn es bei einer Feier einmal spät wird, stehen außerdem 30 Hotelbetten zur Verfügung.

Auch einen Partyservice mit Speisen für bis zu 200 Personen

offeriert der Familienbetrieb. Dass auf Wunsch freundliches Personal, Geschirr und Tischwäsche dazugehört, versteht sich von selbst.

Der Oldenburger Hof ist außerdem für seine gelungenen Partys bekannt. „Wer zu Silvester bei uns feiern möchte, sollte bald reservieren“, rät Olaf Stolle. Das Fest am

31. Dezember startet um 18 Uhr. Ein Begrüßungssekt und ein kalt-warmes Büfett, das auch bis in die Nacht nachgefüllt wird, sowie alle Getränke außerdem Cocktails gehören zum All-inclusive-Angebot dazu. DJ Maik sorgt für Stimmung auf der Tanzfläche.

Auch im neuen Jahr kann weiter gefeiert und geschlemmt werden. Denn von Februar bis März folgen die Kohlfahrten im Veranstaltungsprogramm des Hauses. „Wir feiern jeweils mit rund 120 Personen in unserem großen Saal. Die Gäste sind zu diesem Anlass immer richtig in Feierlaune, das macht viel Spaß“, freut sich Olaf Stolle. Am

2., 9. und 23. Februar sowie 9. März – jeweils ein Sonnabend – starten die Partys. Ab 18 Uhr wird ein Büfett aufgetischt. Neben Grünkohl mit Pinkel, Kochwust und Kasseler locken auch Schweinelendchen und Gemüseplatte. „Wir bieten eine Mischung an, um auch den Gästen gerecht zu werden, die etwas anderes als Kohl essen möchten“, erklärt der Gastronom. Anschließend kann bis Mitternacht zu Hits vom Plattenteller getanzt werden. Im Pauschalpreis sind auch diverse Getränke enthalten.

Der Oldenburger Hof blickt

übrigens auf eine lange Historie

zurück. Bevor die Familie Stolle den Betrieb 1935 übernahm, befand sich an Ort und Stelle bereits ein Ausspann, wo Postkutschen Rast machten. Auch eine Viehhandlung mit großen Waagen für Rinder und Fuhrwerke voller Stroh gab es dort. Landwirt Otto Stolle – der Großvater des heutigen Besitzers – wandelte die Liegenschaft schließlich in einen Gasthof um. „Während des Zweiten Weltkrieges wurde das

Gebäude durch Bomben komplett zerstört und es musste alles wieder aufgebaut werden“, schildert Olaf Stolle. Doch die Herausforderung gelang, und Sohn Klaus führte die Gastronomie gemeinsam mit Ehefrau Ute weiter. 2005 übernahm mit Olaf Stolle die dritte Familien-

generation die Leitung des traditionsreichen Hauses.