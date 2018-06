Cowboyluft in Texas schnuppern. Im Silicon Valley einen Blick in die Zukunft werfen oder mit dem Cable Car in San Francisco zurück in die Vergangenheit reisen und auf alle Fälle erste Auslandserfahrungen sammeln: Schüler und junge Berufstätige mit Abenteuerlust haben auch in diesem Jahr wieder die Chance dazu. Der Deutsche Bundestag vergibt im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) erneut Stipendien für einen Aufenthalt in den USA. „Die jungen Leute werden gemäß der Programmidee Deutschland als Juniorbotschafter repräsentieren“, sagt der hiesige Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt, der einen Auslandsaufenthalt als wichtig für die persönliche und berufliche Entwicklung von jungen Menschen ansieht. Deswegen lädt er Schülerinnen und Schüler sowie junge Berufstätige aus seinem Wahlkreis nachdrücklich dazu ein, sich um eines der begehrten Stipendien für ein Jahr Aufenthalt in den USA zu bewerben.

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm, ein gemeinsames Programm vom Deutschen Bundestag und amerikanischen Kongress, geht bereits in sein 36. Jahr. Das PPP-Stipendium umfasst die Reise- und Programmkosten sowie notwendige Versicherungskosten. Die Stipendiaten leben in amerikanischen Gastfamilien und lernen so den Alltag in den USA aus erster Hand kennen.

Bundestagsabgeordnete nominieren die PPP-Stipendiaten und übernehmen für sie eine Patenschaft. „Im Dezember dieses Jahres entscheidet sich, welches Mitglied des Bundestages in einem Wahlkreis parlamentarischer Pate wird. Ich hoffe natürlich, dass ich wieder eine Patenschaft übernehmen kann“, so Andreas Mattfeldt, der bereits in den vergangenen Jahren immer wieder gern die Patenschaft für verschiedene PPP-Stipendiaten übernommen hatte.

Es stehen Stipendien für Berufstätige sowie Stipendien für Schüler zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler müssen zum Zeitpunkt der Ausreise – 31. Juli 2019 – mindestens 15 und dürfen höchstens 17 Jahre alt sein. Junge Berufstätige müssen bis zu diesem Datum ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und dürfen zu diesem Zeitpunkt höchstens 24 Jahre alt sein.

Die Bewerbung für ein PPP-Stipendium ist online unter www.bundestag.de/ppp möglich. Stichtag ist der 14. September: Bis dahin müssen die Bewerbungen spätestens bei der für den Wahlkreis 34 zuständigen Austauschorganisation eingegangen sein.