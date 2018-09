Am 12. September startete um 9 Uhr an der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck ein Bus in Richtung Hamburg zur Elbphilharmonie mit 30 Senioren aus Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude. Das Wetter war leider nicht so, wie bestellt. Das machte der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Die Führerin hatte von den Problemen der Bauzeit, von den Kosten, von den statischen Besonderheiten sowie von der Akustik berichtet. Im Großen Saal spielte das NDR Orchester und gewährte eine Hörprobe.

Der Kleine Saal wurde total anders entworfen. Durch unterschiedliche Materialien der Wände und Fußböden wurde die Akustik beeinflusst. Die Führung der Elbphilharmonie hat uns das neue Wahrzeichen Hamburgs näher gebracht. Die Gruppe war sehr angetan von dem Gesamtbauwerk und dem Konzept.

Dann begann die einzigartige Stadtkreuzfahrt. Der Reiseleiter informierte während der landseitigen Fahrt über die Speicherstadt und die mondäne Hafencity. Als die Fahrt an einer Rampe in Rothenburgsort abwärts führte, schlugen die Wellen der Elbe an das Seitenfenster. Wieder an Land wurden die Reisenden von dem Bus abgeholt und nach einem erlebnisreichen Tag in ihre Heimatorte gefahren.