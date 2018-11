Zahlreiche Mitglieder des Vegesacker Rudervereins nutzten den heißen Sommer und den milden Herbst dieses Jahres zu einer Reihe von spannenden und interessanten Touren.

Während die Sonne sich mehr und mehr durch die letzten Nebelfelder arbeitete, wurden die Mitglieder von der 2. Vorsitzenden Bärbel Walter begrüßt, die Rückblick auf die Saison hielt, auf die Erfolge der Leistungsabteilung, die Fahrten der Wanderruderabteilung und ganz besonders auf die gute Gemeinschaft in diesem Verein. Bald schon starteten die Boote, um das letzte auflaufende Wasser in Richtung Lesum zu nutzen.

Das Rudern zu dieser Jahreszeit hat einen besonderen Reiz. Die meisten Stege sind schon aus dem Wasser, und man hat den Fluss fast für sich, rudert vorbei an dem bunt gefärbten Ufer und der idyllischen stillen Bucht. Bei „Niedersachsen Burg“ stärkte man sich mit Erbsensuppe, mit dem ablaufenden Wasser ging es wieder zurück, wo man den Tag bei Kaffee und Kuchen und den Erinnerungen an die Wanderfahrten ausklingen ließ.

Gerade die mehrtägigen Wanderfahrten sind immer wieder besondere Highlights. In diesem Jahr wurde auf dem Main, der Mosel, der Müritz, Oberweser sowie der Hamme gerudert. Am 15. Juni ließen 16 Ruderer die Barke Neptun vom Trailer in den Main gleiten. Sechs sonnig warme Rudertage von Bamberg nach Würzburg, rund 145 Kilometer, standen ihnen bevor. Dieter Riekenberg und Norbert Niemeier hatten die Fahrt vorbereitet, für zwei gute Quartiere in Zeil und Sommerach gesorgt, zu denen der wechselnde Landdienst die Ruderer jeweils zurückfuhr. Auf dem Kulturprogramm standen eine Stadtführung im prächtigen Bamberg und eine Weinprobe im beschaulichen Sommerach.

Der Main hat viele Staustufen und deshalb wenig Strömung. Die Schleusen der Berufsschifffahrt erfordern manchmal lange Wartezeiten – das fördert den Müßiggang, man klönt und erholt sich von den Ruderstrapazen. Die Sportbootschleusen dagegen steigerten die Spannung: „Passen wir da durch?“ Es passte auf den Zentimeter und ging bis zu 20 Meter in die Tiefe. Unterwegs fand man idyllische Picknick- und Badestellen.

Wer mit Ingo Giese eine Rudertour macht, weiß, dass stets auch ein Mast mit Takelage mitgeführt wird, der auf der Barkenfahrt auf der Müritz von Plau nach Priepert zum Einsatz kam. 13 Herren, allesamt Rentner und zum Teil über 70 Jahre alt, waren bei dieser Fahrt dabei. Sie ruderten – oder segelten – über den Plauer See, den Petersdorfer See, den Fleesensee und den Kölpingsee. Besonders spannend war die Durchfahrt unter Segel am Göhrener Kanal, die wie eine Düse wirkte. Die Geschwindigkeit nahm noch einmal zu. Über die Müritz wurde im Vierertakt gerudert: Jeweils vier rudern, der Rest hat Pause, nach 20 Minuten wird gewechselt.

Die Herren waren von der Kultur, der Natur, dem tollen Himmel über der Müritz und vom Aal begeistert. Den Atem verschlug es ihnen, als sie ein Techno-Konzert beim Müritzer Flughafen passierten, die Bässe durch ihre Körper wummerten und splitterfasernackte Menschen sich am Ufer tummelten. Sie konzentrierten sich aber ganz auf das Rudern. Das landschaftlich schönste Stück war zwischen Mirow und Strasen: sumpfige, urwaldartige Wälder, große Flächen mit weißen und rosa Seerosen. Es ist eine der schönsten Landschaften Deutschlands, die hier errudert wurde.

Das Kirchboot „Eisbrecher“, das eigens für den Verein in Finnland gebaut wurde, hatte ab 4. August seine Mosel-Premiere. Eine fröhliche Gruppe mit 15 Ruderern, geführt vom 1. Vorssitzenden Uwe Vielstich, startete zu einer Tour von Schengen im Dreiländereck bis Cochem – bei täglich sengender Sonne und durchweg 35 bis 38 Grad ohne schützendes Sonnendach eine schweißtreibende Angelegenheit und nur mit ausreichenden Getränken und Eisvorrat zu bewältigen.

Auf einer Rudertour sind immer wieder viel Erfahrung, Einfallsreichtum und Teamgeist gefordert. So erlaubte der Hafenmeister in Schengen nicht die Nutzung der Slipanlage. Also schleppte das Team das 400 Kilogramm schwere und zwölf Meter lange Boot über eine Treppe in die Mosel. Belohnt wurden die Strapazen mit einer einzigartigen Landschaft und Kulturdenkmälern. Trier, die älteste Stadt Deutschlands, liegt an der Strecke, davor kommt die Unterquerung der Trierer Römerbrücke, mit einem Alter von über 2000 Jahren die älteste Brücke Deutschlands.

Vom Kloster Machern genossen die Vegesacker Ruderer die wunderschöne Aussicht über das in der Abendsonne liegende Moseltal. In der Ferne sahen sie die filigrane Moselhochbrücke, 158 Meter hoch und 1700 Meter lang. Nach acht Rudertagen, 200 geruderten Kilometern und neun Schleusen zog eine sonnenverbrannte und hochzufriedene Gruppe das Kirchboot zurück nach Vegesack.

Bei einer weiteren Fünf-Tage-Tour auf der Oberweser war eine gemischte Truppe unterwegs: eingefleischte Wanderruderer zusammen mit einigen aus der Frauen-Masters-Trainingsgruppe. Hier zeigte sich, wie verbindend leicht und unkompliziert diese Fahrten beim Vegesacker Ruderverein sind: Die unterschiedlichsten Menschen verbringen gemeinsam sportlich, gesellige, anregende Tage.

Eine Art Heimatkunde war die alljährlich stattfindende dreitägige Frauenfahrt nach Worpswede. Hier finden sich ältere und jüngere, neue und erfahrene Ruderinnen zusammen, um im heimischen Ruderrevier im Teufelsmoor sportlich schöne Tage zu verbringen.

Bei aller Freude über die erlebnisreichen Fahrten darf nicht vergessen werden, dass sie ohne das Engagement erfahrener Fahrtenleiter nicht möglich wären. Sie planen die Routen, erkunden die Bedingungen, buchen Quartiere und das kulturelle Begleitprogramm, prüfen Bootsmaterial und Equipment. Nicht zuletzt trägt großartiger Teamgeist dazu bei, dass Wanderrudertouren zu unvergesslichen Erlebnissen werden.