Die nördliche Region des Königreichs Belgien ist nicht nur bekannt für seine Kunst, sondern auch für seine mittelalterlichen Städte und die Architektur aus der Renaissance.

Seinen Anfang findet die Reise in Antwerpen, der Stadt mit dem zweitgrößten Hafen Europas. Der im Zentrum der Altstadt gelegene Grote Markt ist ein typisches und eindrucksvolles Beispiel für die Architektur der flämischen Renaissance. Auch ein Besuch des jahrhundertealten Diamantenviertels darf nicht fehlen. Über die Universitätsstadt Gent, im Mittelalter einst mächtiger Stadtstaat und heute Zentrum kultureller Aktivitäten, führt die Reise weiter nach Brügge. „Dieser absolute Höhepunkt der Tour wartet auf mit romantischen Kanälen, kopfsteingepflasterten Straßen und mittelalterlichem Stadtkern“ berichtet Zittlosen. „Besonders beeindruckt hat uns das Stadhuis (Rathaus) aus dem 14. Jahrhundert am Burgplatz mit der kunstvoll geschnitzten Decke.“ Die Reise beginnt um 19 Uhr in der Backstube des Mehr-Generationen-Hauses Stuhr-Brinkum in der Bremer Str. 9. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen unter 04 21 / 80 60 98 74.