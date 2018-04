Etwas Öl kann viel Ärger sparen. (Pressedienst Fahrrad)

Anstecklichter mit Akku- oder Batteriebetrieb sind wartungsarm. Ist das Fahrrad hingegen mit einem Dynamo ausgestattet, müssen Verkabelung und Glühbirnen gecheckt werden. Wie das Licht sind auch Reflektoren vorgeschrieben: ein weißer Front- und ein roter Rückstrahler, die beide in die Lampen integriert sein dürfen. Zusätzlich braucht jedes Pedal gelbe Reflektoren, die nach vorn und hinten abstrahlen. In die Speichen gehören pro Rad mindestens zwei gelbe Rückstrahler oder weiß reflektierende Hülsen an jeder Speiche. Alternativ darf auf jeder Reifenflanke auch ein durchgehender und weiß reflektierender Streifen sein.

Sehen und gesehen werden – das Licht ist mehr als Pflicht. (A3446 Patrick Seeger)

Die verbreitete Felgenbremse verschleißt schneller als zum Beispiel eine Scheibenbremse. Vor allem die Bremsbeläge müssen regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Auch die Bremskabel dehnen sich mit der Zeit, und der Radler sollte sie rechtzeitig nachjustieren lassen. Lässt die Bremswirkung dennoch spürbar nach oder bleiben die Hebel schwergängig, kann es auch an stumpfen oder beschädigten Bremshüllen liegen. Dann ist es sicherer, den gesamten Zug austauschen zu lassen.

Ein Verlust an Reifendruck ist normal, wenn das Fahrrad länger nicht bewegt wurde. Verliert der Reifen nach dem Aufpumpen aber schnell wieder Luft, ist der Schlauch womöglich undicht und muss geflickt oder ausgewechselt werden. Stand das Rad länger auf einem Plattfuß oder wurde mit zu wenig Luft gefahren, beansprucht dies besonders die seitlichen Reifenwände, und der Gummi kann Risse bekommen. Bei vollem Luftdruck und der Belastung bei der Fahrt könnte der Reifen platzen und schlimmstenfalls das Laufrad blockieren. Also rechtzeitig auswechseln! Das ist auch zu empfehlen, wenn das Profil abgefahren ist und so die Bodenhaftung sinkt. Spätestens aber wenn der Pannenschutz oder die Karkasse, also das Gewebe im Gummi, durch die Lauffläche scheinen, muss getauscht werden.

Die Kette wird stark beansprucht und braucht eine gute Pflege. Wird sie eine Weile nicht genutzt, bildet sich schnell Rost, und sie droht zu versteifen. Um sie in Schwung zu bekommen, ist der grobe Schmutz und Rost mit einer Bürste von Kette und Ritzeln zu entfernen. Bleibt die Kette unbeweglich, kann man sie mit einem Rostlöser oder Öl behandeln, das einwirken muss. Danach mit einem Tuch gründlich säubern und mit Kettenöl einschmieren. Hat die Korrosion das Metall stark angegriffen, ist es wichtig, sie erneuern zu lassen, da sie reißen kann.