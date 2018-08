„In der Schmuckbranche hat sich zuletzt viel getan und genauso gibt es auch bei uns Veränderungen“, kündigt er an. So habe sich mittlerweile ein Wandel von gängigen Trendprodukten und -marken hin zu individuellen und hochwertigen Schmuckstücken vollzogen. „Natürlich sind Marken wie Pandora und Thomas Sabo weiterhin gefragt, aber wir merken, dass die Kunden vermehrt auf der Suche nach einem einzigartigen und besonderen Stück sind, mit dem sie sich von anderen abheben“, sagt Frank Rother. In diesem Zuge hat er die Firma Bernd Wolf mit ausgefallenen Designschmuck und die Marke DiamondGroup mit in das Sortiment von Zeitgeist aufgenommen. Letztere ist vor allem für hochwertigen Brillantschmuck – vom kleinen Anhänger bis zum prunkvollen Ring – bekannt.

„Um den Individualitätstrend komplett zu machen, gibt es mittlerweile diverse Möglichkeiten der Gravur. So haben viele Anhänger extra leere Plättchen, auf denen persönliche Botschaften eingraviert werden können“, sagt der Zeitgeist-Inhaber. Diese Botschaft kann sich sowohl auf ein bestimmtes Datum, Namen, Initialen, Koordinaten als auch auf einen persönlichen Fingerabdruck oder eine Herzschlagkurve beziehen. Der Phantasie seien dabei so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Neben dem Gespür für neue Trends legt Frank Rother ebenso großen Wert auf den Servicegedanken. Demzufolge gehören Wartung, Pflege und Reinigung von Schmuckstücken und Uhren zum Serviceangebot des Geschäftes. Ein Goldschmied und zwei Uhrenmachermeister kümmern sich ausschließlich um diesen Bereich.

Und auch an den Nachwuchs wird im Juwelier Zeitgeist gedacht: „Ohrringschießen bei den Kleinsten gehört ebenfalls zu den Stärken unser Mitarbeiter.“ Ohne Termin und zeitgleich werden den Kindern Ohrringe gedrückt, die für ihre Tapferkeit natürlich alle mit einem Lolli belohnt werden.