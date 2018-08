Der Schulweg muss geübt werden. Ein Rollentausch, bei dem sich die Eltern vom Kind zur Schule bringen lassen, ist ein guter Test auf Sicherheit. Foto: Peter Gercke (dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Nach den Sommerferien sollten Eltern den Schulweg gemeinsam mit ihren Kindern üben. Das rät der Auto Club Europa (ACE). Ein guter Test dabei ist ein Rollentausch: So könnten Eltern sich einmal von ihrem Kind zur Schule bringen und die Gefahrenstellen erklären lassen.

Umgekehrt müssen Eltern sich beim Abgehen des Schulwegs die Sichtweise der Kinder vor Augen führen. Sie sollten bedenken, dass Kinder einen anderen Blickwinkel haben. Eltern gehen also am besten einmal in die Hocke und prüfen, was sie dann noch sehen.

Die Fahrt mit dem „Elterntaxi“ zur Schule sollte dagegen die Ausnahme sein. Führt kein Weg daran vorbei, sollten Eltern zumindest in einigem Abstand zur Schule parken. So können die Kinder immerhin eine kurze Reststrecke selbstständig zu Fuß gehen.

Der Schulweg biete häufig eine gute Gelegenheit, nicht nur das Verhalten im Verkehr, sondern auch die Selbstständigkeit zu üben. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen, fördere daneben auch die Konzentrationsfähigkeit beim Lernen. Denn so sind die Kinder schon vor dem Unterricht etwas ausgelastet und aufnahmefähiger.