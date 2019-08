Schüler lernen an verschiedenen Orten in Bremen, sicher im Sattel zu sitzen und mit Gefahren umzugehen. (Standardbenutzer EMSN)

Wie sitze ich richtig im

Sattel? Was bedeuten

die Verkehrsschilder? Auf den Verkehrsübungsplätzen der Jacobs University Bremen und in der Vahr lernen Kinder Sicherheit im Umgang mit Fahrrädern und Rollern. Dazu gehören auch das vorausschauende und rücksichtsvolle Fahren sowie das richtige Einschätzen von Situationen und Gefahren im Straßenverkehr. Zahlreiche Kinder werden in der Hansestadt jährlich von Verkehrswacht, Polizei und Schulen auf den Fahrradführerschein vorbereitet. „Jeder Viertklässler soll die Grundschule als geprüfter Radfahrer verlassen“, sagt Ralf Spörhase

von der Landesverkehrswacht. In jedem Schuljahr kommt dafür das Rolli-Mobil der Verkehrswacht zum Einsatz.



Zu dessen Ausstattung gehören neben Rollern auch ein paar Fahrräder für die übenden Kinder. Denn es kommt Spörhase zufolge vor, dass einige Kinder kein eigenes Rad haben.



Seit dem vergangenen Jahr gibt es in Bremen-Nord einen Platz, auf

dem die jungen Radfahrer üben. Die Jugendverkehrsschule entstand

durch eine Initiative der Verkehrswacht Bremen-Nord und der

Arbeitsgruppe „aber sicher!“. Nach dem ersten Jahr fällt die Resonanz

positiv aus. „Es gab viele Anfragen und ebenso viele erfolgreiche Absolventen.“ Auf dem Gelände der Jacobs University gibt es insgesamt zehn Roller zum Ausleihen. Weitere zehn gibt es bei der Verkehrswacht in Bremerhaven.⇒ABO

Jugendverkehrsschule in Bremen Nord: verkehrsschule-nord@gmx.de

oder 0173 / 435 72 12

Jugendverkehrsschule in der Vahr: info@landesverkehrswacht-

bremen.de oder 0421 / 34 35 36