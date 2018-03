Inklusive Tanztruppe „Butterflys“ tritt am 21. April in Syke auf

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mit den „Allstars“ um die Welt

FR

Syke. Zwei Jahre ist der Auftritt der „Butterflys“, einer inklusiven Tanzgruppe, in der Bremer Stadthalle im Rahmen des Musicals „Grand Hotel Vegas“ her. Seitdem trainieren sie mit Eifer und Begeisterung montags in der ADTV Tanzschule Sonja Augustin, um sich erneut ins Rampenlicht zu stellen.