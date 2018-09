Mit den sogenannten Letzte Hilfe Kursen bietet das GE•BE•IN Bestattungsinstitut Interessierten die Möglichkeit, sich mit dem Umsorgen schwer erkrankter und sterbender Menschen auseinanderzusetzen.

Die Veranstaltungen orientieren sich an vergleichbaren Angeboten zur Ersten Hilfe und stehen für jeden offen, unabhängig von der medizinischen Vorbildung.

Themen des Kurses sind unter anderem das Sterben als Teil des Lebens und der damit verbundenen Frage „Was passiert, wenn ein Mensch stirbt und wie erkennt man dies?“. Außerdem stehen Vorsorge und Entscheidungen, wie eine Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht, als Reaktion auf die begrenzte Lebenszeit auf dem Programm. Ein weiterer Aspekt ist das Lindern körperlicher, psychischer, sowie sozialer und existenzieller Nöte. So werden Beschwerden und Symptome am Lebensende angesprochen sowie Möglichkeiten der Ernährung und Mundpflege als praktische Maßnahmen der letzten Hilfe aufgezeigt. Abschließend geht es um das Abschiednehmen und die Frage „Was ist nach dem Tod zu veranlassen?“. Es werden verschiedene Bestattungsformen und damit einhergehende Rituale thematisiert. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Themen anzusprechen, die den Teilnehmern in diesem Zusammenhang wichtig sind.

Die kommenden Termine sind am

Sonnabend, 22. September, in Lesum

sowie am Sonnabend, 27. Oktober, in Hastedt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Am Donnerstag, 11. Oktober, um 15 Uhr findet zudem ein Kurs in Achim statt – jeweils in den Räumen der entsprechenden GE•BE•IN-Standorte. Die Veranstaltung dauert vier Stunden und kostet

10 Euro. Um eine Anmeldung unter Telefon 0421 / 38 77 60 oder an zentrale@ge-be-in.de wird gebeten.