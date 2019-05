Wasserwandern Wümme OHZ LIVE, mit Kanu unterwegs auf der Wümme. Kanuscheune (Kim Wengoborski)

Einen Überblick über die Wasserlandschaft der Region vermittelt die Wasserwanderkarte der Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser.

Wir wollen uns darüber hinaus selbst ein Bild vom Fluss aus machen und begeben uns auf eine Kanu-Tour. Unser Trip beginnt bei der Kanu-Scheune in Lilienthal. Es ist die zweite Tour in meinem Leben, meine achtjährige Tochter ist bereits häufiger gefahren. Unsere Bewegungen sind zunächst unkoordiniert – mal zu schnell, dann wieder zu langsam lassen wir die Paddel ins Wasser gleiten, wir fahren kreuz und quer die Wörpe entlang. Nach kurzer Zeit erreichen wir die Wümme und biegen rechts ab nach Bremen.

Idylle und Natur finden die Wasserwandernden vor. (Kim Wengoborski)

Jetzt ist alles entspannt. Das Kanu gleitet dahin, wir haben uns eingespielt und unsere Paddelschläge sind gezielter und effektiver. Die Geräusche der Umgebung dringen nur gedämpft zu uns vor. Das Wasser vermittelt Ruhe, wir sind mittendrin in der Natur, auch wenn die nächste Straße nicht fern ist. Wer sich gut vorbereitet hat, hat eine Picknickdecke dabei. Bei Ebbe können die Kanuten auf den Sandbänken Halt machen und sich ausruhen.

„Das geht ja super“, freut sich meine Tochter. Von Anstrengung keine Spur. Von meiner letzten Kanu-Tour auf der Hamme ist mir allerdings der Rückweg negativ in Erinnerung geblieben. Anfangs geht es immer leicht, es macht Spaß, richtig Gas zu geben. Doch wenn die Kräfte nachlassen, können die ungewohnten Bewegungen unheimlich schwer fallen. Ich entscheide, dass wir umdrehen. Und merke schnell, dass es richtig war. Wir paddeln gegen die Strömung, die uns eben noch geschoben hat, und die auf der Wümme mitunter recht stark sein kann. Mit letzter Kraft navigieren wir das Kanu zurück auf die Wörpe. Wir sind stolz, es gemeinsam geschafft zu haben. Wären wir weiter gefahren, hätten wir unsere Tour anderswo beenden können. In der Regel besteht nach Rücksprache die Möglichkeit, die Kanus an verschiedenen Standorten zurückzulassen. Sie werden dann von den Betreibern der Verleihe abgeholt.

Der kleine Ausflug hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Als wir zurück an Land sind, kommt gerade ein Vater mit zahlreichen Kindern an. Viele Gruppen aber auch Einzelpersonen verbringen deutlich mehr Zeit auf dem Wasser als wir. Sie paddeln sogar bis nach Bremen hinein. Auch mehrtägige Ausflüge sind möglich. Die Hamme sowie einige Kanäle sind ebenfalls beliebte Ziele. Die zahlreich vorhandene Gastronomie ermöglicht es, bei leckerem Essen zu pausieren. Die Betreiber der Kanu-Verleihe geben gern Auskunft über die Gegebenheiten vor Ort, über die Tide, die Besonderheiten der Routen sowie mögliche Beschränkungen aus Naturschutzgründen. Darüber hinaus lohnt sich vor Fahrtantritt ein Blick auf die Wasserwanderkarte der Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser, einzusehen auf der Webseite www.kulturland-teufelsmoor.de unter den Begriffen Erlebniswelten und Wasserwandern.