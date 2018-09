Bürgermeister Kristian W. Tangermann und seine Mitarbeiterin Birgit Niederhausen stellen das umfangreiche Ferienspaß-Programmheft vor. Auch Jan und Lili werfen einen interessierten Blick darauf. (JSC Johann Schriefer, JSC)

Auch im Sportzentrum Schoofmoor mit dem Hallenbad, den Sporthallen, dem Solarium und der Cafeteria werden verschiedene Aktionen ausgetragen. (JSC Johann Schriefer, JSC)

Bürgermeister Kristian W. Tangermann schreibt in einem Grußwort des 40 Seiten umfassenden Programmheftes, dass neben den bekannten und bewährten Veranstaltungen auch neue Angebote dabei seien. Für jedes Kind, ob sportlich oder handwerklich interessiert, sei etwas dabei.

Den Auftakt für die diversen Aktionen bildet am kommenden Mittwoch in der Zeit von 12 bis 14 Uhr eine School‘s Out Party, die im Hallenbad stattfindet. Am Donnerstag, dem ersten Ferientag, stehen Trampolinspringen, eine Kinderleichtathletik und eine Sommerschule für Magie und Hexerei auf dem Lütt‘n Peerhoff auf dem Programm. Am Freitag geht es weiter mit einem Paddelspaß auf der Wörpe, und außerdem werden mit Fahrrädern die Jugendhäuser Altes Amtsgericht in Lilienthal und Neo Tokio in Grasberg (mit Übernachtung) aufgesucht.

Von Sonnabend, 24. Juni, bis Sonnabend, 1 Juli, können die Kids in Heiligenhafen an der Ostsee eine aktive Sommerfreizeit erleben, und die zu Hause Gebliebenen können sich bei einem Kanuspaß im Rennkanadier und Rennkajak auf dem Unisee in Bremen vergnügen.

Aus diesem kleinen Ausschnitt lässt sich erahnen, welche tollen Erlebnisse noch auf die Kids warten. Bis zum 2. August vergeht kaum ein Tag, an dem keine Aktionen angeboten werden. Hefte mit dem kompletten Programm sind unter anderem im Rathaus, im Hallenbad und in der Bibliothek erhältlich. Außerdem ist es im Internet unter www.Lilienthal.de veröffentlicht. Darin sind die jeweiligen Veranstaltungen mit den Uhrzeiten, Kosten und Angaben, an wen die Anmeldungen gerichtet werden müssen, enthalten.

An der Programmgestaltung haben außer der Gemeinde der ADFC, die AWO, die Bibliothek, das DRK, die DLRG, der NABU, der Erlebnishof Feldhausen, der Fischerei- und Gewässerschutzverein, der Förderverein Deutsches Ameisen-Erlebniszentrum, das Hallenbad, die Kommunale Jugendarbeit, die Kreismusikschule, die Hundeschule Fellzeiten, der Lütt´n Peerhoff und die Wirtschaftsbetriebe Lilienthal mitgewirkt.

Folgende Vereine sind dabei: TSV Sankt Jürgen, TSV Dannenberg, TV Lilienthal, TV Falkenberg, Golfclub, Tennis-Club Lilienthal, Tennisclub Falkenberg, Reitverein, Worphüser Heimotfrünn, Dorfgemeinschaft Klostermoor, Freizeitsportgemeinschaft Seebergen, Heimatverein Seebergen und die Truperdeicher Bootsfahrer. Des Weiteren machen die Ortsfeuerwehren Lilienthal-Falkenberg und Sankt Jürgen, die Integrative Kunst- und Malschule Bremen & Umland, die Malschule Orlando, das Repair-Café Lilienthal und der Zirkus Eldorado mit.