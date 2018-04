Melvin Pangcog hat im Kursana-Domizil Bremen bereits als stellvertretender Wohnbereichsleiter Verantwortung übernommen und will sich in den nächsten Jahren noch weiter qualifizieren.

„Das ist mein kulturelles Erbe, das ich von den Philippinen in meine neue Heimat Bremen mitgebracht habe“, meint Melvin Pangcog schmunzelnd. Und erläutert weiter: „Meine Landsleute lächeln, selbst wenn ein Taifun wütet oder ihnen eine Überschwemmung das Haus unter Wasser gesetzt hat. Wir versuchen, alles möglichst positiv zu sehen und Stress gar nicht erst aufkommen zu lassen.“

Seit 2014 im Kursana-Domizil

Mit seiner mentalen Stärke und seinem beruflichen Engagement hat sich der sportliche Mann aus Südostasien in der Bremer Senioreneinrichtung schnell einen Namen gemacht. In seiner Heimat hat er ein Studium zum Krankenpfleger absolviert, um mit seiner Familie in die USA oder nach Kanada auszuwandern. Als er 2008 den staatlichen Abschluss in der Tasche hatte, war er mit 22 Jahren jedoch zu alt, um mit dem Familienvisum als „Kind“ auszureisen. „Eigentlich war es mein Glück, dass ich mich danach ein paar Jahre lang allein behaupten musste, denn vorher war ich ein ziemlich verwöhnter Junge“, gibt er zu. Melvin Pangcog arbeitete seinerzeit ein halbes Jahr als Krankenpfleger, wechselte dann als Personal Trainer in die lukrativere Fitnessbranche. Er lernte seine heutige Ehefrau kennen, die als Großhandelskauffrau drei Jahre auf den Philippinen gearbeitet hat. 2013 begleitete er sie in ihre Heimat nach Bremen und bewarb sich nach erfolgreich absolviertem Integrationskurs Ende 2014 im Kursana-Domizil.

„Ich habe hier bis zur offiziellen Anerkennung meines Abschlusses ein Jahr lang als Pflegeassistent im Demenzbereich gearbeitet“, erzählt Melvin Pangcog. „Als anerkannte Fachkraft habe ich dann schnell eine Chance bekommen, um mich beruflich weiterzuentwickeln.“ Auf dem Wohnbereich „Wätjens Park“ konnte Melvin Pangcog nach wenigen Monaten als stellvertretender Wohnbereichsleiter Verantwortung für die Pflege der 54 Bewohner und die Organisation des 24-köpfigen Teams übernehmen. In diesem Jahr startet der Vater einer einjährigen Tochter seine Zusatzqualifikation in Wundmanagement, danach wird er sich berufsbegleitend zum Wohnbereichsleiter weiterbilden. Sein Ziel ist es, eines Tages als Pflegedienstleiter in einer Senioreneinrichtung zu arbeiten.

Grünkohl als neue Leibspeise

„In Deutschland hat man in der Altenpflege tolle Chancen, Karriere zu machen“, freut sich Melvin Pangcog, der in seiner neuen Heimat Bremen längst heimisch geworden ist und bereits einen Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft gestellt hat. „Ich kann mich gut und schnell anpassen“, sagt er und ergänzt schmunzelnd, dass Grünkohl längst sein Leibgericht geworden sei. „Nur mit Plattdeutsch hapert es noch bei mir, und für Fußball kann ich mich leider nicht begeistern.“ Stattdessen hält er sich mit Krafttraining und Joggen fit, um den Herausforderungen im Job mit Gelassenheit zu begegnen – und mit einem Lächeln.