Auch in diesem Jahr fand das traditionelle Sport- und Spielfest der FT Hammersbeck statt. Dieses Mal wurde die Veranstaltung ganz auf die Bedürfnisse der Eltern-Kind-Turngruppe von Heike Göttinger-Horn abgestellt. Diese Eltern mit ihren Kindern waren auch schon in den vergangen Jahren immer die eifrigsten Teilnehmer. Und so gestaltete sich der Wettkampf mit den Disziplinen Laufen, Springen und Werfen auch ganz entspannt und ohne Leistungsdruck. Alle, selbst die Kleinsten, waren mit Feuereifer dabei. So manche Mama und so mancher Papa mussten zwar beim Laufen die genaue Richtung vorgeben – ins Ziel kamen jedoch alle! Beim Werfen zeigten dann gerade die etwas älteren Kinder, wie talentiert sie sind. Und beim Weitsprung hatten alle Spaß, denn man landete auf dicken, weichen Matten.

Nach dem sportlichen Wettkampf stand das Spielen im Vordergrund. Das große, bunte Schwungtuch diente nicht nur dazu, Bälle hochzuwerfen und sich darunter zu verstecken; auch als Karussell wurde es eingesetzt. Gerade die Kleinsten hatten riesigen Spaß daran von ihren Eltern gedreht zu werden.