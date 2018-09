Am Sonnabend, 8. September, findet in Sudweyhe der alljährliche Nordkreispokal statt. Zum 54. Mal treffen sich die Orts- und Jugendfeuerwehren der Gemeinden Stuhr, Weyhe und der Feuerwehr Bremen-Arsten um sich in einem fairen Wettstreit zu messen. Der Wettkampf startet um 13 Uhr und endet mit der Siegerehrung, die für etwa 18 Uhr angesetzt ist. Austragungsort ist der Übungsplatz der Feuerwehr Sudweyhe, Heidstraße 42.

Der Nordkreispokal ist ein feuerwehrtechnischer Wettbewerb und setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Die Gruppen müssen neben einer vorher einstudierten feuerwehrtechnischen Übung auch einen Hindernis-Staffellauf mit jährlich neuen, oft sehr unterhaltsamen, Aufgaben meistern. Erwartet werden insgesamt rund 20 Wettkampfgruppen, bestehend aus je neun Personen.

Während der gesamten Veranstaltung sind Besucher herzlich willkommen. Neben den spannenden Wettbewerben werden auch Getränke, Essen sowie Kaffee und Kuchen angeboten.