Gut gelaunt (v.l.): Bianka Rittel, Marianne Schneider, Karin Labriga, Karin Dialer-Strakerjan, Elke Onken und Erna Haje. (Hannelore Johannesdotter)

Frauen allen Alters, die zwanglose Kontakte suchen, sind dazu eingeladen.

Erna Haje aus Hekeln ist mit 83 Jahren inzwischen die älteste in der Frühstücksrunde. Sie war seinerzeit von einer Freundin zum Mitkommen überredet worden und ist bis heute dabei geblieben. Der erste Mittwoch im Monat ist ein fester Termin in ihrem Kalender. „Ich bin gern hier“, erklärt sie, „in der Gruppe ist ein fester Zusammenhalt.“ Das Frühstück im Advent richtet sie meistens bei sich zu Hause in der guten Stube aus.

Mit der sanierten Kulturmühle hatten die Berner Frauen zu ihrem Frühstück ab 1994 wieder einen festen Treffpunkt. (Hannelore Johannesdotter)

Thekla Winter ist erst wenige Jahre dabei. Sie wurde als Berner Neubürgerin durch die Zeitung auf das Frühstück aufmerksam, und nutzte das Angebot, schnell Kontakte zu knüpfen. Seit vergangenem Jahr wohnt sie in Lesum, ist aber dem monatlichen Frühstück in Berne treu geblieben: „Weil es mir hier so gut gefällt“, lautet ihre Begründung.

Zu den „jüngsten“ Frühstücksfrauen gehört die pensionierte Lehrerin Inge Klingauf. Sie stellte im Ruhestand fest, dass sie während ihres Arbeitslebens nur wenige Frauen im „Dorf“ Berne kennenlernte. „Diese Kontakte wollte ich intensivieren“, sagt sie.

Im Übrigen: Wann genau das Frauenfrühstück in Berne startete, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Erste Zusammenkünfte gab es in privaten Rahmen, weil in Berne anfangs passende Lokalitäten fehlten. Auch Frauen aus der Begegnungsstätte in Lemwerder waren zu Beginn dabei. Aber auf Dauer trennten sich die Wege wieder. Wie es heißt, habe es unterschiedliche Auffassungen über die inhaltliche Gestaltung des Frühstücks gegeben.

Ab September 1994 gab es Ankündigungen für das Frühstück in der Kulturmühle. Das sanierte Haus in der Lange Straße bot ein geeignetes Ambiente. Das Frühstück war ein Angebot im Halbjahres-Programm, das engagierte Frauen fünf Jahre lang in Workshops und Seminaren erarbeiteten. „Damals wurde praktisch nichts an Kulturprogramm für Frauen geboten“, erinnert sich Karin Dialer-Strackerjan. Sie war Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Ortskartell Berne, und nahm das Defizit ernst: „Wir gewerkschaftlich organisierten Frauen fühlten uns beauftragt, etwas für alle Frauen zu tun.“

Neben dem Frühstück standen Vorträge und Kurse auf dem Programm. Das Frühstück bot allerdings Müttern in spezieller Weise Gelegenheit, aus dem Haus zu kommen. Denn zu dem Frühstück in gemütlicher Frauenrunde hatten sie die Möglichkeit, ihre kleinen Kinder mitzubringen. Krippen- und Hortplätze gab es in Berne noch nicht, der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab drei Jahren gilt erst ab 2002.

War das Berner Frauenfrühstück zu Beginn also ein Treffen für Frauen jeglichen Alters, wurde der demografische Wandel im Lauf der Zeit auch hier sichtbar. Derzeit ist die jüngste Teilnehmerin 53 Jahre alt. „Dass die jungen Frauen fehlen, ist nicht verwunderlich“, erklärt Karin Dialer-Strackerjan. „Junge Mütter lassen ihre Kinder heute in der Krippe oder im Kindergarten betreuen, denn sie müssen mitarbeiten. Ein Gehalt kann eine Familie gar nicht mehr ernähren, wenn ein bestimmter Lebensstandard gehalten werden soll“, berichtet Dialer-Strackerjan von ihren Erfahrungen.

Zum Frauenfrühstück lädt die Gruppe stets gemeinsam mit dem DGB-Ortsverband, dem früheren Ortskartell, ein. Eng damit verbunden ist „Arbeit und Leben“, eine Weiterbildungseinrichtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes gemeinsam mit dem Deutschen Volkshochschul-Verband.

„Arbeit und Leben“ bezuschusst das bildungspolitische Frauenfrühstück in Berne von Anfang an. Davon zahlen die Frauen die Miete für die Nutzung der Kulturmühle. Was übrig bleibt, sparen sie für gemeinsame Unternehmungen an. „Das ist durchaus im Sinne des DGB“, gibt Karin Dialer-Strackerjan Auskunft.

Denn die vielfältigen Interessen der Frauen gehen längst über das Treffen zum Frühstück hinaus. Der gute Zusammenhalt, der von allen betont wird, ist durch viele gemeinsame Unternehmungen gewachsen. Da wandelt sich selbst der Frühstücks-Treffpunkt. „Wir waren im Grand Café in Oldenburg und im Turm Café im Haven Höövt“, erzählen sie. Sie verbanden das Frühstück mit einem Besuch in der Salzgrotte in Bookholzberg und mit der Besichtigung der Bilderausstellung einer Teilnehmerin in Bad Zwischenahn. Schon der Weg zu solchen Auswärtstreffen zeigt den Zusammenhalt, denn Fahrgemeinschaften machten und machen solche Ausflüge möglich.

Ganztägige Fahrten mit Bus oder Bahn ergänzen die Frühstückstermine. Es ging schon nach Groningen, ins Klima- und Auswandererhaus nach Bremerhaven. Thekla Winter organisierte den Besuch im Speicher-Museum am Vegesacker Hafen, Anita Lütvogt den des Geschichtenhauses im Bremer Schnoor. Karin Dialer-Strackerjan, die lange in Hannover wohnte, leitete Fahrten in die Landeshauptstadt. Sie vermittelte außerdem Plätze für drei- und viertägige Busreisen mit Bundestags-Abgeordneten nach Berlin. In diesem Jahr ist ein Tagesausflug nach Hamburg geplant. Dorthin wollen die Frauen am Mittwoch, 6. Juni, mit dem Niedersachsen-Ticket der Deutschen Bahn reisen.

Die Frage nach dem Erlebnis, das ihnen am intensivsten in Erinnerung geblieben ist, wird einhellig beantwortet: „Unsere Reise nach Venedig.“ Bianka Rittel hatte die Flugreise über eine Freundin organisiert, die in der Lagunenstadt lebt. „Das war ein tolles Erlebnis“, schwärmen die Frauen. „Ich habe in Venedig meinen 60. Geburtstag gefeiert – ohne meine Familie“, staunt Marianne Schneider über sich selbst, „und ich meinen 65sten“, erzählt gleich darauf Ursel Martens.

„Zickenkrieg gibt es bei uns nicht“, versichern die Frauen und betonen, „auch getratscht wird beim Frühstück nicht.“ Darüber hinaus gestehen alle Frauen, politisch vielfältig interessiert zu sein. Außerdem setzen sie sich für die Rechte von Frauen ein, bringen ihre Meinung seit 1996 bei Internationalen Frauentagen zum Ausdruck, zu denen sie alle zwei Jahre Frauenfeste in der Mühle veranstalten. Das nächste im kommenden Jahr. Beim Gemeindefrauenfest in Regie der Berner Gleichstellungsbeauftragten sind einige Frauen ebenfalls aktiv.

Auch wenn die Frauen gern etwas miteinander unternehmen: Mittelpunkt bleibt das Frühstück in der Mühle. „Wir nehmen keinen Billigkram, sondern frische, gute Lebensmittel, die wir vor Ort kaufen“, gibt Karin Dialer-Strackerjan Hinweise auf den Qualitätsanspruch. Neben Marmelade, Wurst, Käse und Eiern stellt sie Obst, Gemüse, Butter und frische Vollmilch auf den Tisch. Der Preis pro Frühstück beträgt vier Euro.

„Wir haben es auch schon mal mit einem gesunden Frühstück probiert“, erinnert sich Marianne Schneider. „Da waren wir auf dem Ökotrip“, gesteht Bianka Rittel und lacht. Schmackhaftes Vollkornbrot eines lokalen Landbäckers war die Grundlage. Doch schnell stellte Marianne Schneier bei dieser abwechslungsreichen Kost fest: „Ich brauche morgens meine zwei Brötchen.“ Also stehen nun wieder frische Brötchen auf dem Tisch.

Das gilt im Übrigen auch für das nächste Frauenfrühstück am Mittwoch, 7. März, ab 9 Uhr in der Kulturmühle.