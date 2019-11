An ­allen drei Messetagen finden jeweils um 13 und 17 Uhr die Ziehungen auf der ReiseLust-Bühne in Halle 4 statt.

Auch in diesem Jahr zählt die Tombola zu den Highlights des Programms. Zu gewinnen gibt es zahlreiche Preise, die von den Ausstellern zur Verfügung gestellt wurden. So etwa eine Reise nach Kanada, ein Städtetrip nach Mailand, ein Campingurlaub in Kärnten, Skispaß in den Bergen oder Langstrecken­flüge ab Bremen.

Wie man an der Tombola teilnimmt? Der ReiseLust-Teil der Eintrittskarte gilt als Losabschnitt. Einfach den Namen auf der Rückseite eintragen, den Abschnitt abtrennen und an der Bühne in Halle 4 in die Lostrommel werfen. Viel Glück!