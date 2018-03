Interessierte, die gern zukunftsweisend, nachhaltig und zugleich verkehrsgünstig wohnen oder investieren möchten, sollten sich beeilen: Im Mehrfamilienhaus in der Kirchweyher Straße 77 ist nur noch eine Wohnung frei. Die helle und rund ­

90 Quadratmeter große Drei­zimmerwohnung liegt im ersten Obergeschoss und kostet ­

194 000 Euro. Weil klimafreundliches Bauen vom Staat gefördert wird, gibt es ein zinsgünstiges KfW-Förder­ungsdarlehen mit einem Zuschuss von 5 000 Euro. Angeboten wird die Wohnung vom Immobilien-Spezialisten der Volksbank, Sven Plaumann – und das provisionsfrei. Eine mit einem elektrischen Sektionaltor versehene gemauerte Garage kann wahlweise für 12 500 Euro gekauft oder für 70 Euro im ­Monat gemietet werden.

Die Wohnungen sind so konzipiert, dass sich alle Generationen dort wohlfühlen können. Dementsprechend ist die Altersstruktur in dem Mehrfamilienhaus gemischt. „Die Wohnungen sind bis ins Detail durchdacht und geplant“, sagt der Immobilienfachmann. Für eine angenehme Wärmeverteilung in den Räumen sorgt eine Fußbodenheizung. „Das Tageslichtbad verfügt über eine ebenerdig geflieste Dusche, zusätzlich gibt es ein separates WC“, so Plaumann. Lichtdurchflutete, bodentiefe Fenster vermitteln ein angenehmes Wohngefühl. Der große Balkon ist zur Südseite ausgerichtet und von allen Wohn- und Schlafräumen über eine niedrig gehaltene Schwelle zugänglich. Alle Einheiten im Objekt sind mit einer Klingelanlage samt Videoüberwachung ausgestattet.

Das Mehrfamilienhaus ist auch verkehrsgünstig gelegen. Eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe. Der Kirchweyher Bahnhof verfügt über eine gute Anbindung nach Bremen. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken, Schulen, Kindergärten, Gastronomie, ein Theater und vielfältige Sportmöglichkeiten befinden sich in der Nähe.