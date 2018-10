In "June's Journey" muss der Spieler versteckte Hinweise finden und Rätsel lösen. (Wooga)

Was gibt es Besseres für verregnete Herbsttage als ein ordentliches Detektivspiel? Gerade von den Krimi-verliebten Deutschen werden Mystery-Spiele geschätzt. Das Abenteuer June's Journey von Wooga bietet eine spannende Geschichte, eine hübsch produzierte Spielwelt sowie packende Rätsel in klassischer Wimmelbild-Manier.

Zwar ist June's Journey durchaus ein klassisches Hidden-Object-Game, im Vordergrund steht jedoch die wirklich toll gemachte Story: Man begleitet die fröhliche und abenteuerlustige Protagonistin June durch die Welt der 20er Jahre. June wird plötzlich zur Erziehungsberechtigten ihrer kleinen Nichte, da deren Mutter spurlos verschwindet. Um der Sache auf den Grund zu gehen, tauchen die beiden immer weiter in eine mysteriöse Welt voller Geheimnisse ein. Man ahnt - das Verschwinden von Junes Schwester ist nicht das einzige Rätsel, das es zu lösen gilt.

In Detektiv-Manier wird nach versteckten Hinweisen an verschiedenen Orten gesucht. June und ihre Nichte reisen dabei um die ganze Welt und lernen zahlreiche interessante Charaktere wie Virginia van Buren oder Emilia Dumas kennen. Die handgezeichneten Szenen sind teilweise wunderschön und lassen den Spieler in das prachtvolle Ambiente der 1920er Jahre eintauchen.

June's Journey feiert nun einjähriges Bestehen und bekommt daher auch ein entsprechendes Update. June's Journey gibt es kostenlos für Android und iOS, dafür aber wie gehabt mit In-App-Käufen.