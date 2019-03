Bei der Wahl des richtigen Kinderwagens gibt es ein paar Punkte zu beachten. Gute Gebrauchte gibt es im Extra-Markt. (MARCUS BRANDT, dpa)

Der teuerste Teil einer Babyausstattung ist der Kinderwagen. Ist man bereit, sich nach einem gebrauchten Exemplar umzusehen, spart man gern die Hälfte des Neupreises, wenn nicht sogar mehr. Ein Blick in die Rubrik Fürs Kind des Extra-Markt lohnt sich auf jeden Fall.

Das passende Gefährt für den Familienzuwachs wird durch die Bedürfnisse bestimmt, die es erfüllen muss. Jede Familie setzt dabei andere Prioritäten. Kommt er nur in der Stadt zum Einsatz oder wird der Kinderwagen auch auf Wald- und Sandwegen gefahren? Soll er lange oder kurze Strecken bewältigen? Eltern, die sportlich unterwegs sind, wünschen sich meist ein Jogger-Modell. Für die City ist ein kleiner, beweglicher Buggy von Vorteil. In öffentlichen Verkehrsmitteln und auf viel besuchten Plätzen kann man sich damit schnell und locker bewegen. Auf dem Land bietet sich ein kompakter Kinderwagen an, etwa wenn dieser viel zum Einkaufen benutzt wird. Maßgeblich ist außerdem, ob der Wagen bei Bedarf ins Auto passt. Für Familien, die in höheren Stockwerken wohnen, sollte das Transportmittel nicht allzu viel wiegen. Sind diese Fragen geklärt, kann die Suche nach dem geeigneten Gebrauchten losgehen.

Empfehlenswert ist, sich das Modell der Wahl direkt vor Ort beim Verkäufer anzuschauen, sich dabei Zeit zu nehmen und keine vorschnelle Entscheidung zu treffen. Weist der Rahmen Rost auf, könnte er brechen. Eine Probefahrt zeigt, ob der Kinderwagen schwerfällig ist oder quietscht und ob alles funktioniert. Die Räder dürfen nicht eiern, blockieren oder porös sein. Für Wald- und Sandwege oder Kopfsteinpflaster sind große, breite Lufträder eine gute Wahl.

Darüber hinaus sollte das Textilmaterial sauber und waschbar sein. Riecht es nach Rauch oder befinden sich Tierhaare darauf, ist von einem Kauf abzuraten. Das Gleiche gilt für den Griff. Ein unangenehmer Geruch könnte ein Zeichen für schädliche Weichmacher sein, die sich mit der Zeit aus dem Kunststoff lösen. Praktisch ist es, wenn sich der Griff verstellen lässt, damit beide Elternteile gut mit dem Kinderwagen spazieren gehen können, ohne Rückenschmerzen zu bekommen. Klappt sich der Sonnenschutz nicht mehr problemlos auf oder macht dabei Geräusche, ist der Mittagsschlaf des Babys in Gefahr.

Fragen nach Unfällen, Schäden oder Reparaturen lassen ebenfalls auf die Beschaffenheit des Wagens schließen. Für den Transport im Pkw sollte er leicht zusammenklappbar sein. Wünschenswert sind zudem komplette und saubere Zubehörteile wie Ablage und Extratasche. Vielleicht ist auch noch eine Händlergarantie vorhanden.

Ist all dies zur Zufriedenheit abgefragt und ausprobiert, steht dem Kauf nichts mehr im Weg. Austauschen sollte man aus hygienischen Gründen lediglich die kleine Matratze.