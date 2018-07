Die Mitgliedsbetriebe der Innung Sanitär, Heizung, Klima um Innungsobermeister Kai Schulz realisieren zum Beispiel modern ausgestattete Badezimmer. (Klaus Schmidt)

Auch nutzerfreundliche Heizungs- und Klimaanlagen basieren auf komplexen digitalen Technologien. Klare Fälle für Experten der Bremer Innung ­Sanitär, Heizung, Klima (SHK).

Die Zeit, in der es ausreichte, Rohrleitungen verlegen und verbinden zu können, ist vorbei. „Klempner war gestern“, sagt Kai Schulz, Obermeister der Innung. Etwa 55 Prozent der 230 SHK-Unternehmen, die in Bremen im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk tätig sind, haben sich freiwillig in der SHK-Innung ­Bremen zusammengeschlossen, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Von ihr profitieren sowohl Kunden als auch Firmen. Wer einen Betrieb der Innung mit Reparaturarbeiten, der Planung eines neuen Bads oder der Installation von Heizungs- und Klimaanlagen beauftragt, setzt auf vertrauenswürdige Hände: „Wir legen großen Wert auf die ständige Aus- und Weiter­bildung unserer Mitglieder“, erläutert Schulz. Angesichts des rasanten technischen Fortschritts und sich von Zeit zu Zeit ändernder gesetzlicher Rahmen­bedingungen könnten nur Betriebe eine zufriedenstellende Arbeit abliefern, die durch ständige Updates auf dem neuesten Stand sind. „Ohne einen starken Partner wie die Innung ist das schwierig.“

koll innung shk schulz (Klaus Schmidt)

Das zeigt bereits ein Blick auf die Themen: Umwelt- und Klimaschutz, Energieeinsparung, Trinkwasserverordnung, Smarthome, stromerzeugende Heizungsanlagen, Wärmepumpen, kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sowie komfortable und altersgerechte, schicke Bäder sind Bereiche, in den SHK-Betriebe ihre Kunden fachkundig beraten. Komfort, Hygiene und Ästhetik sowie ein sparsamer Betrieb haben einen hohen Stellenwert. „Hier sind wir als kompetente Gesprächspartner gefragt, die ihren Kunden kreative Lösungen anbieten“, sagt Schulz. Zudem versorge die Innung die Mitgliedsbetriebe regelmäßig mit Informationen über Neuerungen sowie Gesetzesänderungen und biete ein vielfältiges Weiter- und Fortbildungsprogramm an.

In Bremen hat die Innung eine lange Tradition: Sie wurde 1873 gegründet und vertritt die Interessen ihrer Handwerker sowohl in der öffentlichen Diskussion als auch in Gremien und Institutionen. Als ­Tarifpartnerin schließt die Innung Tarifverträge, nimmt Gesellenprüfungen ab, bietet Fortbildungen im Kompetenzzentrum HandWERK der Handwerkskammer Bremen an. Ihre Mitglieds­betriebe profitieren von zahlreichen Serviceleistungen: Dazu zählt die Beratung zu Arbeitsverträgen, Gewährleistungsfragen, Gutachten, Marketinganalysen und Betriebsorganisation. Vereinbarungen über günstige Einkaufskonditionen sind ein weiterer Schwerpunkt. „Das hilft bei der Betriebsführung und verbessert unsere Position beim Kunden“, erläutert Schulz.

koll innung shk (Klaus Schmidt)

Auch für die Ausbildung bietet sich ein Innungsbetrieb an. Anlagenmechaniker werden mit der gesamten Haustechnik vertraut gemacht und zum Profi für Heizungstechnik und Komfort im gesamten Haus ausgebildet. „Man lernt, Anlagen in jeder Größenordnung fachgerecht zu installieren – von der Brennwertheizung in Kombination mit energieeinsparender Solartechnik über Strom erzeugende Heizungsanlagen und Wärmepumpen bis hin zu Klima- und Lüftungsanlagen“, sagt Schulz. SHK-Experten sind auch Fachleute für die Dachentwässerung sowie für langlebige Dächer aus Kupfer und Zinkblech. Ein Spezialgebiet sei der Behälterbau. Dabei geht es um zum Teil sehr komplexe Anlagen, auch für die Industrie. Schulz: „Da sind Köpfchen und Kraft gefragt.“

Die Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK dauert in der Regel dreieinhalb Jahre und ermöglicht nach der Gesellenprüfung weitere Aufstiegs- und Qualifizierungsmöglichkeiten im Angestelltenverhältnis sowie Chancen in der Führungsebene von Unternehmen. Viele erwerben zudem den Meistertitel und machen sich auf den Weg in die Selbstständigkeit.